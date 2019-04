"Estoy orgulloso de ser negro": Raheem Sterling pide acabar con el racismo

En la previa del Tottenham vs. Manchester City , el extremo inglés Raheem Sterling dijo este lunes estar orgulloso de ser negro y pidió a sus colegas futbolistas luchar contra el racismo.

En rueda de prensa, previo al duelo que el Manchester City tendrá en casa del Tottenham por la ida de los cuartos de final de la Champions League (martes 14:00 horas de Perú), Sterling aseguró que desde pequeño, su madre siempre le inculcó el amor a su raza.

"Al crecer, mi madre siempre me dijo que soy un niño negro maravilloso y lo sé. Entonces, cuando lo escucho, no es nada nuevo para mí. Sé que soy negro y estoy contento con eso. Estoy orgulloso de serlo", indicó el jugador de los 'Citizens'.

"Confío en mi cuerpo, pero al mismo tiempo (el abuso) no está bien. Si dejas que te afecte, algunas personas no pueden soportarlo. Al crecer, mi madre siempre me dijo que me ama por quien soy", agregó.

En otro momento, Raheem Sterling, jugador nacido en Jamaica y nacionalizado inglés, dijo que cuando vivía en Londres no vivió experiencias racistas. "Fue principalmente cuando fui al norte, a Liverpool. Esa fue la primera vez que me topé con el racismo", señaló.

El seleccionado inglés de 24 años dijo que como figura pública tiene la responsabilidad de tocar este tema y exhortó a otros futbolistas a hacerlo.

"Soy una persona que cuando siento que algo no está del todo bien, quiero hablar de ello y que la gente lo vea desde mi perspectiva. Creo que esa es la mejor manera de avanzar. Si más jugadores hablan, mejor será", concluyó.

