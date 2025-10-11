El viernes 10 de octubre, Perú y Chile se vieron las caras en un amistoso internacional, iniciando el impulso para un recambio generacional en ambos países. ‘La Roja’ consiguió una victoria en los últimos minutos (2-1), generando también un punto de partida para los objetivos en este nuevo proceso. Bajo la dirección técnica de Sebastián Miranda (de manera interina), conocieron la victoria luego de ocho meses, quebrando así una racha negativa.

Chile ganó 2-1, producto de un gol de Ben Breretón y un autogol de Matías Lazo. Para Perú, había marcado César Inga en el primer tiempo. Con este resultado, ‘La Roja’ dejó atrás el paso amargo de Ricardo Gareca como DT, proceso que solo dejó una victoria oficial en las Eliminatorias.

Ahora, de la mano de Nicolás Córdova y Sebastián Miranda (a la espera de definir el DT principal), el panorama podría perfilarse de manera distinta. Precisamente, este último, se hizo cargo de ‘La Roja’ en el choque ante la Bicolor, rompiendo el récord negativo que arrastraban de no ganar desde el 8 de febrero ante Panamá (6-1) en un partido amistoso de la mano del ‘Tigre’ Gareca.

Perú no pudo defender el resultado positivo ante Chile (Foto: AFP)

Desde entonces, La Roja perdió frente a Paraguay, Argentina, Bolivia y Brasil e igualó con Ecuador y Uruguay. Además, en este lapso de tiempo también se quedó afuera del Mundial 2026 por Eliminatorias Sudamericanas, donde se ubicó décimo con 11 puntos en 18 fechas.

“Era fundamental ganar para el estado anímico de los jugadores, lo habíamos hablado en la semana, lo importante que era el partido. Hicimos un esfuerzo todos los días y prueba de ello fueron los jugadores que llegaron con molestias, pero hicieron el esfuerzo para estar igual”, manifestó Miranda en conferencia de prensa.

El también ex DT de la Universidad de Chile se tomó el tiempo de explicar un poco sobre el nuevo proceso que viene liderando en las divisiones menores de Chile. Además, resaltó los aspectos de ánimo de los jugadores, luego de vivir un duro momento como quedar eliminados del camino al Mundial 2026.

“El proyecto está enfocado en la clasificación al 2030, pero también que en las selecciones menores podamos disputar más mundiales. Si viene un técnico nuevo, nosotros estamos preparando a jugadores que puedan estar para el próximo proceso mundial. Lo de ahora es potenciar jugadores, irlos preparando para lo que viene que es la Copa América y las siguientes Eliminatorias”, aseguró.

Por lo pronto, el siguiente partido de Chile ante Rusia el día 15 de noviembre en el país europeo. ‘La Roja’ tendrá una gira donde volverá a verse nuevamente las caras ante Perú el día 18 del mismo mes. Al igual que en octubre, se estima contar con un equipo joven para ir conociendo nuevos nombres en la plantilla.

