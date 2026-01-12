La Universidad de Chile no celebra un campeonato desde el año 2017 y busca acabar con esta sequía de títulos en el 2026. Por tal motivo, ha ejecutado una reingeniería en el plantel que dirige el entrenador argentino Gustavo Álvarez. En las últimas horas, se confirmó la salida de cinco futbolistas.
A través de su página web oficial, la institución azul hizo el anuncio a sus hinchas y la opinión pública, incluso explicando la razón particular en cada caso.
- Leandro Fernández: se acordó el término anticipado de su vinculo contractual con el Club, dando fin a una etapa de tres años formando parte del Primer Equipo
- Rodrigo Contreras: el delantero, cuyo pase pertenece a Deportes Antofagasta, finalizó su préstamo con nuestro Club y no formará parte del plantel profesional.
- Nicolás Guerra: finalizó su vínculo contractual, cerrando así su segunda etapa en la institución (2017-2020 y 2023-2025).
- Lucas Di Yorio: finalizó el préstamo acordado con el Club Athletico Paranaense de Brasil y no continuará formando parte de nuestra institución en 2026.
- Ignacio Tapia: terminamos nuestro vínculo profesional tras completar su contrato junto a nuestro Club.
“Agradecemos la entrega, profesionalismo y compromiso demostrado por los jugadores. A su vez, le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros deportivos y personales”, indica el comunicado del club.
Cabe resaltar que se suman esta temporada Eduardo Vargas, quien llega después de jugar en Audax Italiano; Lucas Romero del Recoleta FC; y Octavio Rivero del Barcelona de Guayaquil.
Además, se confirmó la cesión a préstamo de cinco futbolista, a fin de que ganen minutos en otras instituciones y, si así lo decide el comando técnico, regresen en un futuro cercano para vestir la camiseta de la ‘U’.
Los azules tienen la obligación de ganar el Campeonato Chileno, tras varios años sin celebrar, y seguir tarscendiendo en la Copa Sudamericana, torneo al que clasificaron, y que en la última edición alcanzaron las semifinales.
Como se recuerda, superó en polémica serie a Independiente de Avellaneda y Alianza Lima, pero no pudo ante Lanús de Argentina, quien finalmente ganó la competición, tras superar a Atlético Mineiero en tanda de penales.
Su primer partido internacional será en Lima, el próximo sábado 24 de enero, cuando enfrente al campeón peruano, Universitario de Deportes, en el Estadio Monumental, con motivo de la presentación del plantel crema.
