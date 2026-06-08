Christian Eriksen volvió a generar preocupación en el mundo del fútbol. El experimentado volante de Dinamarca sufrió un nuevo episodio cardíaco durante el amistoso frente a Ucrania, disputado el 7 de junio, y tuvo que abandonar el terreno de juego para recibir atención médica de inmediato. Debido a la gravedad de la situación, el encuentro fue suspendido mientras se evaluaba el estado de salud del mediocampista.

Horas después del incidente, el futbolista decidió pronunciarse públicamente para llevar tranquilidad a los hinchas y aclarar su estado de salud. A través de sus redes sociales, aseguró que ya se encuentra en casa junto a su familia.

“Quiero que todos sepan que estoy bien y que estoy en casa con mi familia. Como probablemente se imaginarán, la descarga de mi DAI tuvo un gran impacto tanto en mí como en mi familia, pero quiero asegurarles que esta situación fue diferente a la de 2021”, escribió.

El jugador explicó que el desfibrilador automático implantable que lleva desde la Eurocopa 2021 funcionó correctamente y cumplió con su objetivo de protegerlo durante la emergencia médica ocurrida en pleno partido.

“Me siento bien y mi recuperación ya ha comenzado. Además de estar agradecido por el apoyo y la asistencia de todos los jugadores y el equipo médico en el campo, también estoy increíblemente agradecido a los médicos que me han cuidado a mí y a mi corazón a lo largo de los años”, añadió.

Eriksen también aprovechó la oportunidad para agradecer los miles de mensajes de apoyo que recibió desde distintos rincones del mundo, destacando el cariño mostrado por aficionados, compañeros y profesionales del deporte.

Asimismo, remarcó que ahora su prioridad será recuperarse completamente y disfrutar del tiempo junto a sus seres queridos antes de pensar en su regreso a las canchas.

“Gracias a su experiencia, mi DAI hizo exactamente lo que estaba diseñado para hacer: protegerme cuando más lo necesitaba. Por ahora, mi prioridad es recuperarme, pasar tiempo con mi familia, irme de vacaciones y jugar al fútbol con mis hijos”, concluyó el futbolista danés.

El caso de Eriksen inevitablemente recordó lo ocurrido durante la Eurocopa 2021. En aquel torneo, el mediocampista sufrió un paro cardíaco durante el encuentro entre Dinamarca y Finlandia, desplomándose sobre el terreno de juego en una de las escenas más impactantes que ha vivido el fútbol moderno.

Gracias a la rápida intervención de los servicios médicos, el futbolista logró ser reanimado y posteriormente recibió un desfibrilador automático implantable (DAI), dispositivo que le permitió continuar su carrera profesional. Desde entonces, Eriksen se convirtió en un símbolo de superación dentro del deporte, motivo por el cual el reciente episodio generó preocupación en todo el mundo futbolístico.

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