"Si vamos a usar el VAR de esta manera, mamita": la crítica de Ruggeri tras el Argentina vs. Brasil [VIDEO]

Argentina vs. Brasil por semifinales de Copa América ya terminó pero sigue siendo tema de polémica en el país albiceleste. Los medios explican que existieron dos penales claros que no fueron cobrados y que el árbitro debió haber visto en el televisor del VAR. En 90' minutos de Fox Sports, Oscar Ruggeri dejó claro su malestar.

"Tendríamos que estar analizando el partido. Por qué perdimos? Para mi fuimos superiores a este Brasil, pero no podemos dejar pasar las cosas que vimos. Las injusticias. Yo no me olvido del Brasil vs. Bolivia que estuvo detenido 4 minutos para ver un codazo", explicó el exSeleccionado argentino.



"Ya no pasa por jugar bien, por generar ocasiones. No te van a dejar llegar al arco. Yo solo quería que el árbitro vea el televisor y diga no, no es" , agregó.



Sobre el juego de los de Scaloni, resaltó que era necesario que Juan Foyth y Nicolás Otamendi corten a Gabriel Jesús en el contragolpe de Brasil que terminó en el tanto de Roberto Firmino.

"Argentina jugó para ganar el partido. Me gustó", finalizó.



Oscar Ruggeri y la crítica al VAR tras el Brasil vs. Argentina.. (Fox Sports)

El conjunto de Tite buscará su noveno título, después de la década prodigiosa en la que encadenó cuatro títulos de cinco posibles (1997, 1999, 2004 y 2007), dos de ellos ganados a la albiceleste, el rival al que dejó por el camino en la semifinal



Con este triunfo, Brasil mantiene su preponderancia en los duelos oficiales respecto a su rival, con el que acumula siete partidos sin conocer la derrota en instancias oficiales, desde 2005 en un partido de las eliminatorias para el Mundial 2006.

