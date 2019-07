Argentina vs Brasil: cómo, cuándo y dónde ver partido por semifinales de Copa América 2019

Argentina vs Brasil chocan EN VIVO este martes 02 de julio EN DIRECTO desde el Estadio Mineirao de Belo Horizonte por la semifinal de la Copa América 2019 , en otra edición del clásico de Sudamérica en una final adelantada del torneo que tendrá a Lionel Messi y Coutinho, compañeros en el Barcelona, frente a frente en busca del primer boleto a la gran final del próximo domingo. Sigue la transmisión ONLINE y STREAM por América Televisión, RCN, Caracol TV, TVN, Chilevisión, Televisa, Univisión, Azteca TV, Teledoce, Canal 10, TyC Sports y SporTV desde las 7:30 p.m. (hora peruana, colombiana y mexicana).

Y para agregarle más morbo a un partido que de por sí lo tiene todo, el escenario elegido es uno en el que Brasil deberá ahuyentar fantasmas y de los que asustan.



En el Mineirao, la 'Canarinha' ya derramó sangre al caer 7-1 con Alemania en semifinales de 'su' Mundial de 2014. Pero también es cierto que volvió a ese escenario dos años más tarde para enfrentar a Argentina por el clasificatorio sudamericano para Rusia-2018 y no dejó dudas, goleó 3-0.



Brasil nunca ha perdido la Copa América como local. Su hinchada le exige mantener la estadística y perder con su rival de todas las horas sería muy difícil de asimilar, al punto de que Tite podría perder su cargo de seleccionador.



El técnico admitió este lunes en la previa que no consigue "dormir bien" antes de enfrentarse a Argentina, un equipo que "creció en términos colectivos".



Tite mostró también su preocupación por Messi: "No se puede anular. Pueden disminuirse sus acciones, pero no se pueden neutralizar".



Argentina vs Brasil: horarios en el mundo:

México - 7:30 p.m. | SKY Sports y Telemundo

Ecuador - 7:30 p.m. | Teleamazonas y DIRECTV Sports

Perú - 7:30 p.m. | América Televisión y DIRECTV Sports

Colombia - 7:30 p.m. | Caracol, RCN y DIRECTV Sports

Venezuela: 8:30 p.m. | Venevisión y DIRECTV Sports

Bolivia - 8:30 p.m. | Bolivia TV y DIRECTV Sports

Chile - 8:30 p.m. | Canal 13, TVN y CDF Premium

Paraguay - 8:30 p.m. | TIGO Sports y DIRECTV Sports

Argentina - 9:30 p.m. | TV Pública y TyC Sports

Uruguay - 9:30 p.m. | Teledoce y DIRECTV Sports

España - 2:30 a.m. (miércoles 3 de julio) | DAZN

La 'Albiceleste', que no gana el torneo desde Ecuador-1993, puede golpear duramente a su eterno rival, si es que Lionel Messi, por fin, despierta.



En 105 años de rivalidad, Brasil ha tenido a Pelé y Argentina a Maradona. Ambas superpotencias continentales han chocado en 110 partidos, aunque cinco de ellos no los reconoce la FIFA.



Y están a la par: 42 victorias para cada equipo y 26 empates; con 176 goles para Argentina por 171 de Brasil.



Según la FIFA serían 105 clásicos, con 41 victorias para Brasil, 38 para la 'Albiceleste' y 26 igualdades.



Argentina tiene 14 trofeos continentales frente a 8 de la 'Canarinha', que a su vez ostenta cinco títulos mundiales por dos de la Albiceleste. AFP

Argentina vs. Brasil: posibles alineaciones

Argentina : Armani; Foyth, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Acuña; Messi, Agüero y Lautaro Martínez.



Brasil: Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Arthur, Coutinho; Éverton, Gabriel Jesus y Roberto Firmino.

