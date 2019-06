Argentina vs. Paraguay: fecha, horarios y canales de TV por jornada 2 de Copa América Brasil 2019

Argentina vs. Paraguay juegan ( EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING) por la jornada 2 del Grupo B de la Copa América Brasil 2019. El cuadro ‘Albiceleste’ sale por el triunfo en el estadio Mineirao luego la contundente derrota frente a Colombia. Con trabajo táctico y algunas variantes, Lionel Scaloni sale por los tres puntos para seguir soñando con los cuartos de final del torneo sudamericano. No te pierdas la transmisión para América Latina a través de los siguientes canales: DIRECTV Sports, América TV, TV Pública, TyC Sports, Caracol TV, Telemundo, entro otras señales que se encuentran transmitiendo el evento deportivo.



Argentina, luego de perder frente a Colombia, no puede perder más puntos. Paraguay, por su parte, no pudo ganarle a Qatar y también sale por su sueño con la clasificación. Sigue el minuto a minuto y todas las incidencias del encuentro a través de la señal de Depor.com. Lionel Messi también sale por su primer gol en el torneo sudamericano.



Argentina vs. Paraguay: horarios en el mundo

Perú 7:30 p.m. | América TV y DIRECTV Sports

Ecuador 7:30 p.m. | Teleamazonas y DIRECTV Sports

Colombia 7:30 p.m. | Caracol Deportes y DIRECTV Sports

México 7:30 p.m. | TDN Deportes y Sky Sports

Bolivia 8:30 p.m. | TIGO Sports y DIRECTV Sports

Paraguay 8:30 p.m. | DIRECTV Sports

Chile 8:30 p.m. | DIRECTV Sports

Venezuela 8:30 p.m. | Venevisión y DIRECTV Sports

Argentina 9:30 p.m. | TV Pública, TyC Sports y DIRECTV

Uruguay 9:30 p.m. | DIRECTV Sports

Brasil 9:30 p.m.

España 2:30 a.m. (20 de junio)

El seleccionador de Paraguay, Eduardo Berizzo, dijo que le "importa poco" cómo llega Argentina al partido que ambos jugarán el miércoles en la Copa América Brasil 2019, al prometer fidelidad a su idea independientemente de la situación el rival.



"Lo que pase del otro lado importa poco", declaró Berizzo en rueda de prensa en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, que recibirá el compromiso por el Grupo B.



"Yo voy a jugar según mi idea (...). Debemos esperar la recuperación de nuestros propios jugadores y conformar nuestro equipo", subrayó el entrenador argentino de Paraguay, aunque destacó que variantes en ataque de Argentina, con la posible pérdida de titularidad de Sergio Agüero y Ángel Di María, "obligan a un cuidado especial, según juegue uno o según juegue otro".



'Toto' Berizzo resaltó "el gran potencial ofensivo" de su rival de turno, pero aclaró que no saldrá a replegarse.



En ese sentido, advirtió que para "ganar este tipo de partidos, uno tiene que estar cerca de su mejor versión".



Tal como Argentina después de haber perdido 2-0 con Colombia en el debut, Paraguay planea cambios luego de empatar 2-2 con el invitado Catar. "Pueden existir cambios, sí", aceptó Berizzo, sin dar nombres, aunque se esperan, entre otras variantes, la inclusión del capitán Gustavo Gómez tras cumplir suspensión y de Derlis González, autor de un gol contra Catar en la primera fecha.



Sus jugadores, sostiene, están bien en lo anímico después de haber desperdiciado una ventaja de 2-0 ante los cataríes. "No nos sentimos golpeados. Nos frustró el resultado vinculado con el trámite del partido (...), pero la gente está recuperada", apuntó.





► La medida desesperada del padre de Neymar para convencer a Florentino Pérez



► ' 'Han vuelto los galácticos'': ex entrenador del Real Madrid se rinde ante los nuevos fichajes del club



► Ni Bale que tiene 6 años en Madrid...: Take Kubo y su gran dominio del español dan la vuelta al mundo [VIDEO]



► ¡Una locura! Pogba seduce al Real Madrid y el United tomaría esta radical medida para evitar su salida