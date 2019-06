Argentina vs. Venezuela: fecha, horarios y canales de TV por cuartos de la Copa América Brasil 2019 

Argentina vs. Venezuela juegan ( EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | LIVE) por partido por los cuartos de final de la Copa América Brasil 2019. En el estadio de Maracaná, la ‘Albiceleste’ sale por un triunfo que los ponga en las semifinales del torneo y no haciendo un papelón frente a la ‘Vinotinto’ de Rafael Dudamel. Consulta la fecha, horarios de TV y canales en el mundo en un partidazo entre argentinos y venezolanos, que marca el segundo duelo en estos cuartos de final del torneo sudamericano. Se juega un partidazo en el recinto del Maracaná.

En cuanto a Venezuela, Salomón Rondón, Tomás Rincón y Luis Miguel Seijas fueron víctimas de Argentina en cuartos de final de la Copa América Centenario 2016, y este viernes tienen su revancha en Brasil 2019. Se trata de un partido no apto para cardíacos, en la ciudad de Río de Janeiro en Brasil.

Argentina vs. Venezuela: horarios en el mundo

Perú | 2 p.m. | América Televisión y DIRECTV Sports

Argentina | 4 p.m. | TyC Sports y TV Pública

Colombia | 2 p.m. | Caracol TV, RCN y DIRECTV Sports

Venezuela | 2 p.m. | Venevisión, IVC y DIRECTV Sports

​Chile | 4 p.m. | Canal 13, TVN y DIRECTV Sports

Ecuador | 2 p.m. | Teleamazonas y DIRECTV Sports

México | 2 p.m. | Sky Sports

​Paraguay | 3 p.m. | TIGO Sports y DIRECTV Sports

​Uruguay | 4 p.m. | Dexary y DIRECTV Sports

En ese partido disputado en el Gillette Stadium, en Foxborough (Massachusetts), los argentinos demostraron su superioridad histórica y de talentos y terminaron arrollando a los caribeños con un 4-1 inapelable.



Este miércoles, antes de entrenar en las instalaciones de la Escuela de Educación Física del Ejército, a la sombra del imponente Pao de Açúcar, los volantes Seijas y Rincón y el artillero Rondón, la estrella de este equipo, hablaron brevemente con los medios.



Da la casualidad que los tres estaban en el once incial de ese partido. El resto ya no están.



"Esta es otra generación, otro momento, y hoy en día hay una transición, que es un poco también lo que vive Argentina, que tenía en la época un grupo muy estructurado pero ahora llega con otros jugadores", explicó Seijas.



Ahora el azar ha querido que la Albiceleste y la Vinotinto se enfrenten también en cuartos de la Copa América, en el majestuoso estadio Maracaná de Rio de Janeiro.



Pero esta vez pueden saltar chispas, y la emoción está asegurada. Argentina no es lo que era en esa época -terminaría perdiendo la final contra Chile por penales, igual que un año antes en la Copa de 2015-, y tampoco Venezuela es vulnerable como antaño.



Argentina llega por los pelos a cuartos, tras perder por Colombia 2-0, empatar con Paraguay 1-1 (el portero Franco Armani evitó la derrota al atajar un penal) y ganar a Catar por 2-0.



Pero su rendimiento en el torneo, y el de Messi, lejos del nivel que ofrecen en Barcelona, dejó más dudas que buenos augurios: le sobró 'Messidependencia' y le faltó juego de equipo y contundencia en defensa.

► ¡Barcelona ya tiene nuevo portero! Tras la salida de Jasper Cillessen se confirmó fichaje



► ¡A Florentino no le gusta esto! Gigante de LaLiga va por el fichaje de James Rodríguez para verano



► "Neymar quiere volver al Barcelona": desde el Camp Nou revelan el interés del brasileño por dejar PSG



► ¡Se va del Real Madrid! Estrella ya fue vendida y será el segundo en dejar el cuadro blanco