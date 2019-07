Chile vs Argentina: cómo, cuándo y dónde juegan por el tercer puesto de la Copa América 2019 | TV Pública

Chile y Argentina vuelven a verse frente en el último fin de semana en Copa América, pero en el día menos deseado. Ambas selecciones se miden EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de DirecTV, TVN, Chilevisión, Canal 13, TyC Sports, TV Pública, DAZN y América TV, en el marco del partido por el tercer puesto de la Copa América 2019 desde el Arena Corinthians de Sao Paulo, a partir de las 2:00 p.m. (horario peruano).

Chile y Argentina: horarios en el mundo:

México - 2:00 p.m. | SKY Sports y Telemundo

Ecuador - 2:00 p.m. | Teleamazonas y DIRECTV Sports

Perú - 2:00 p.m. | América Televisión y DIRECTV Sports

Colombia - 2:00 p.m. | Caracol, RCN y DIRECTV Sports

Venezuela: 3:00 p.m. | Venevisión y DIRECTV Sports

Bolivia - 3:00 p.m. | Bolivia TV y DIRECTV Sports

Chile - 3:00 p.m. | Canal 13, TVN y CDF Premium

Paraguay - 3:00 p.m. | TIGO Sports y DIRECTV Sports

Argentina - 4:00 p.m. | TV Pública y TyC Sports

Uruguay - 4:00 p.m. | Teledoce y DIRECTV Sports

España - 9:00 p.m. | DAZN

Chile afronta el compromiso por el último puesto del podio sintiendo que debería estar en Río de Janeiro y no en Sao Paulo.



'La Roja' era ampliamente favorita para acceder a la final del domingo en el estadio Maracaná, pero se desinflaron ante el empuje de Perú al caer 3-0. Fin de su reinado y adiós a la ambición de convertirse en el primer tricampeón continental desde Argentina a fines de la década de los 40.



Su técnico colombiano Reinaldo Rueda fue lapidario al señalar que el pecado del equipo que entró “más pensando en jugar la final el domingo” y ahí Perú los sorprendió.



La figura del combinado 'mapochino', Arturo Vidal, no ocultó su indiferencia por el encuentro.



“Si lo miramos fríamente, no hay muchas ganas de jugar por el tercer lugar”, respondió el 'Rey' con candidez.



Y añadió: “No tiene ninguna importancia, sino que es para cumplir nomás”.



Pese a rendir su mejor partido de todo el torneo, Argentina perdió 2-0 ante el anfitrión Brasil. La derrota prolonga la sequía sin títulos de la Albiceleste, un maleficio de 26 años. También mantiene a su astro Lionel Messi, quien tenía seis años cuando se ganó la Copa América de 1993, a la esperar de alzar su primer trofeo con el seleccionado mayor.



Los argentinos se despidieron de Belo Horizonte masticando amargura y con duras quejas sobre el arbitraje, al extremo que su federación despachó una carta a la CONMEBOL manifestándose “claramente perjudicada” por las decisiones en la semifinal, en particular dos penales que no se cobraron.



Pero la caída argentina se recibió con piedad: el equipo acabó jugando mejor de lo esperado tras llegar a los tumbos y arrancar con una derrota ante Colombia.



En cuanto al once, Scaloni deberá hacer dos cambios obligados por acumulación de amarillas, con el volante Marcos Acuña y el delantero Lautaro Martínez. Paulo Dybala y Giovani Lo Celso, respectivamente, serían sus reemplazantes.

Chile vs Argentina: alineaciones probables:

Chile : Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gary Medel (o Gonzalo Jara), Guillermo Maripán, Jean Beausejour; Arturo Vidal (o Pablo Hernández), Erick Pulgar, Charles Aránguiz; José Fuenzalida, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez.



Argentina: Franco Armani; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso (o Ángel Di María); Lionel Messi, Paulo Dybala y Sergio Agüero.

