¿Cómo comprar entradas para la Copa América 2019 en Perú, Argentina, Colombia, Chile y Estados Unidos?

Contrarreloj. A menos de un mes para que la pelota de la Copa América 2019 empiece a rodas las canchas de Brasil, muchos aficionados del deporte rey en todas partes del continente (Perú, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, entre otros) se encuentran aún en la búsqueda de entradas para disfrutar del torneo de selecciones. Sin embargo, tal y como era de esperarse, los tickets para determinados partidos se acabaron en cuestión de minutos mientras que para otros aún boletos disponibles. ¿Quieres saber cuáles? Adquiere tus entradas AQUÍ.

Además del Perú vs. Brasil, tal como se ve en la página oficial de la Copa América 2019, tampoco hay entradas para los partidos que el anfitrión del torneo disputará ante Bolivia (14 de junio) y Venezuela (18 de junio). Y otro de los que está a nada de ser un nuevo 'Sold out' es el Argentina-Colombia en Bahía. No hay duda que en tierras cariocas se vivirá una verdadera fiesta del fútbol, a lleno total y con un solo objetivo: salir campeón.



Al anfitrión Brasil le sonrió la suerte en el sorteo del Grupo A de la Copa América 2019 , a diferencia de su archirrival Argentina que la tendrá complicada, mientras Uruguay afrontará una llave pareja. La 'Canarinha', ocho veces campeón de América, se enfrentará a Bolivia en el partido inaugural del torneo el 14 de junio en el estadio Morumbí de Sao Paulo. Por su parte, la Selección Peruana medirá fuerzas contra su similar de Venezuela.



El Grupo A lo completan Perú y Venezuela, una de las dos selecciones que jamás ha ganado una Copa América. La Argentina de Lionel Messi, selección que perdió cuatro de las últimas cinco finales de Copa América y no gana un título a nivel de mayores desde 1993, tendrá un duro derrotero que comenzará con Colombia, el 15 de junio en Salvador.



Paraguay, ausente en los dos últimos mundiales, y Qatar, organizador del Mundial 2022, son los otros integrantes del difícil Grupo B, ya bautizado como el 'de la muerte'. Por su parte, Uruguay, máximo ganador de la Copa América con 15 títulos; Chile, campeón de los dos últimos torneos, Ecuador y el invitado Japón integran el parejo Grupo C.



Recordemos que la Copa América de Brasil 2019 se disputará en cinco ciudades (Sao Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte y Salvador) entre el 14 de junio y el 7 de julio. Los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros del torneo disputarán los cuartos de final de la Copa, que vuelve a Brasil después de treinta años.



REGLAS PARA COMPRAR LAS ENTRADAS

En total, son cuatro categorías de precios que cubren los niveles inferior, intermedio y superior de los estadios, definidas en función de la visión del campo de juego. El Arena Corinthians (São Paulo) y Arena do Gremio (Porto Alegre), excepcionalmente, tendrán una quinta categoría de precios con espacios sin sillas.



Todas las solicitudes serán atendidas por orden de llegada a los portales, según la disponibilidad de boletos. Los aficionados podrán solicitar hasta 5 ingresos por partido, con límite de 7 partidos, totalizando 35 ingresos. No será posible comprar entradas para dos partidos diferentes en el mismo día. Para las compras en los portales oficiales, la única forma de pago es por medio de tarjetas de crédito habilitadas para compras internacionales.



¿Dónde se recogen las entradas? Los aficionados compradores desde fuera del Brasil deberán retirar sus tickets de cualquiera de los Centros de Ingresos de la Copa América Brasil 2019. Esta misma regla rige para los compradores en Brasil que tengan pedidos con al menos un ingreso de media entrada (todas las categorías de precios tendrán media entrada, pero este beneficio está restringido a clientes residentes en Brasil, siguiendo las legislaciones vigentes en ese país).



PRECIOS DE ENTRADAS PARA LA COPA AMÉRICA

GRUPO A

FECHA HORA SEDE ESTADIO PARTIDO 14 de junio 7:30 p.m. Sao Paulo Estadio Morumbi Brasil vs. Bolivia 15 de junio 2:00 p.m. Porto Alegre Arena do Gremio Venezuela vs. Perú 18 de junio 6:30 p.m. Rio de Janeiro Estadio do Maracana Bolivia vs. Perú 18 de junio 7:30 p.m. Salvador Arena Fonte Nova Brasil vs. Venezuela 22 de junio 2:00 p.m. Belo Horizonte Estadio Mineirao Bolivia vs. Venezuela 22 de junio 2:00 p.m. Sao Paulo Arena Corinthians Perú vs. Brasil

GRUPO B

FECHA HORA SEDE ESTADIO PARTIDO 15 de junio 5:00 p.m. Salvador Arena Fonte Nova Argentina vs. Colombia 16 de junio 2:00 p.m. Rio de Janeiro Estadio do Maracana Paraguay vs. Qatar 19 de junio 7:30 p.m. Belo Horizonte Estadio Mineirao Argentina vs. Paraguay 19 de junio 4:30 p.m. Sao Paulo Estadio Morumbi Colombia vs. Qatar 23 de junio 2:00 p.m. Porto Alegre Arena do Gremio Qatar vs. Argentina 23 de junio 2:00 p.m. Salvador Arena Fonte Nova Colombia vs. Paraguay

GRUPO C

FECHA HORA SEDE ESTADIO PARTIDO 16 de junio 5:00 p.m. Belo Horizonte Estadio Mineirao Uruguay vs. Ecuador 17 de junio 6:00 p.m. Sao Paulo Estadio Morumbi Japón vs. Chile 20 de junio 6:00 p.m. Porto Alegre Arena do Gremio Uruguay vs. Japón 21 de junio 6:00 p.m. Salvador Arena Fonte Nova Ecuador vs. Chile 24 de junio 6:00 p.m. Belo Horizonte Estadio Mineirao Ecuador vs. Japón 24 de junio 6:00 p.m. Rio de Janeiro Estadio do Maracana Chile vs. Uruguay

