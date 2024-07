La Selección Peruana vive un momento complicado. Tras la salida de Juan Reynoso, llegó el uruguayo Jorge Fossati con el objetivo de enderezar el rumbo de un equipo que solo consiguió dos puntos en seis jornadas de Eliminatorias. El uruguayo -que venía de campeonar con EUniversitario de Deportes- renovó las ilusiones de la gente y se pensaba que podía hacer que la ‘Bicolor’ pueda levantar cabeza. La Copa América fue la primera prueba de fuego del ‘Nono’ con la Blanquirroja, pero la temprana eliminación en fase de grupos y sin anotar ni un solo gol en los tres partidos disputados, dejó muchas dudas para lo que se viene en septiembre para el reinicio del torneo clasificatorio. ¿Podemos realmente mejorar para el mes de setiembre?

Uno de los puntos que se le ha criticado más a Jorge Fossati es el uso del 3-5-2. Este sistema está muy alejado del clásico 4-2-3-1 que utilizó Ricardo Gareca durante su proceso y que le trajo buenos resultados, así como del 4-3-3 que también usó el ‘Tigre’ en algunas situaciones, fórmulas que se acercan al trabajo que han tenido los jugadores en los últimos 20 años. Pero, el técnico uruguayo ha tenido esa forma de jugar en toda su etapa como entrenador y la ha implementado en los equipos donde ha dirigido. En la ‘Bicolor’ no hubo excepción y salió a jugar de la misma manera desde sus primeros amistosos en marzo hasta esta última participación en Copa América.

El 3-5-2 de Jorge Fossati

Desde su llegada, el sistema de Jorge Fossati no iba a ser un misterio. Gracias a su paso exitoso por la ‘U’, se sabía que el uruguayo formaba siempre con tres centrales, dos carrileros, un ancla, dos interiores y dos delanteros. No obstante, quedaba la duda si podía convencer a los futbolistas de poder adaptarse a esta manera de jugar (con Reynoso, no duró mucho). Aunque los resultados en el inicio del proceso fueron favorables, con el transcurrir de los partidos se ha visto un equipo que no termina de acomodarse a lo que quiere el técnico. En un equipo, tienes toda la semana para practicar; en la Selección es difícil ensayar y perfeccionar en poco tiempo.

Sin espacio para extremos, Joao Grimaldo, Franco Zanelatto o André Carrillo han sido reubicados como volantes interiores, así como Bryan Reyna que tiene que jugar como doble punta al lado de Gianluca Lapadula o Paolo Guerrero. Por otro lado, ante la falta de alternativas en el carril izquierdo, el ‘Nono’ tuvo que experimentar con Luis Advíncula y Oliver Sonne; mientras que en su momento, Wilder Cartagena también fue probado como volante interior, pero terminó jugando como ancla -su posición principal- tras la ausencia de Renato Tapia.

El 3-5-2 de Jorge Fossati en Copa América. (Composición: Depor / buildlineup.com)

Los resultados en la era Fossati

A la ‘Sele’ no le ha ido mal en los amistosos con este sistema. De cuatro partidos jugados, ganó tres (2-0 a Nicaragua, 4-1 a República Dominicana y 1-0 a el El Salvador), empató uno (0-0 con Paraguay) y no perdió. Las estadísticas arrojan un saldo positivo, pero hay que decir que todos los triunfos de la ‘Bicolor’ han sido frente a rivales centroamericanos y de menor jerarquía. La única vez que no pudo ganar ni convertir goles en duelos de preparación fue justamente ante un combinado de mayor jerarquía como la de los ‘Guaraníes’.

Pasando a partidos oficiales, la situación fue muy diferente. La ‘Bicolor’ empató sin goles frente a Chile en su debut, cayó 1-0 con Canadá y quedó eliminado a manos de Argentina con un 2-0. El equipo de Fossati dejó una opaca presentacion sin triunfos ni goles anotados, mostrando una clara falta de capacidad en lo que respecta a la generación de juego y falta de definición, lo que saltó las alarmas para lo que será el reinicio de las Eliminatorias. Perú tendrá que recibir a Colombia en Lima y visitar Quito para enfrentar a Ecuador, dos rivales muy complicados y en los que la blanquirroja está obligada a sumar puntos si quiere mantenerse en la lucha por clasificar al Mundial.

Torneo Partidos Triunfos Empates Derrotas GF GC Copa América 2024 3 0 1 2 0 3 Amistosos 4 3 1 0 7 1 Total 7 3 2 2 7 4

¿Se debe volver a la línea de cuatro?

Si bien hay una gran parte del periodismo, exfutbolistas y entrenadores que concuerdan que la Selección no debería continuar con el 3-5-2, parece que Fossati es fiel a sus convicciones y es muy complicado que modifique su sistema; además, sabiendo que no hay posibilidad de jugar partidos amistosos, parece imposible que el ‘Nono’ vaya a variar la forma con la que ha venido jugando desde su arribo a la ‘Bicolor’ hasta la última Copa América. “Si no jugara así no sería yo”, afirmó cuando se le consultó por el sistema.

Por otro lado, las críticas pasan más por el tema en ataque, donde el equipo no ha respondido como se esperaba, más que por el lado defensivo. “Si tú ves el equipo desde la parte defensiva hay un convencimiento, después la parte ofensiva veo todavía hay un poco de duda, porque es un sistema (3-5-2) en el que hay que tener buenos intérpretes, me parece que eso todavía está costando, nosotros no tenemos futbolistas veloces”, dijo Nolberto Solano en una nota con El Comercio. “Él tiene este estilo y en este caso los futbolistas deben adaptarse a lo que él técnico quiere. Esa búsqueda cuesta y toma tiempo”, remarcó ‘Ñol’ en entrevista con El Comercio.

De hecho, el propio Marcos López comentó sobre lo que está sucediendo: “Para mí, vamos mejorando. La gente pide que lleguemos al arco, pero es un sistema que si tienes rivales al frente que juegan bien al fútbol, te van a someter”, explicó el futbolista del Feyenoord.“Para mí, no es lo mismo jugar un 4-2-3-1 que un 3-5-2 o un 3-4-2-1, pero bueno, son sistemas; nosotros somos profesionales y tenemos que darnos íntegros para la selección peruana”, agregó.

Perú perdió 2-0 con Argentina y quedó eliminado de la Copa América. (Foto: AFP)

¿Qué sistema le vendría bien a Perú?

En esa línea, el periodista Julián Fernández le señaló a Depor que “este sistema táctico tan rígido deja sin oportunidades a los extremos”, además comentó que “le hace más difícil el juego para volantes como (Piero) Quispe”, ya que su labor requiere mucha atención para mantenerse bien ubicado, con el objetivo de no dejar espacios y recuperar balones, pero pierde libertad para poder asociarse y generar peligro en los últimos metros del campo, situaciones que ha vivido el ‘equipo de todos’ en duelos oficiales.

Por su parte, Eddie Fleischman tuvo duros comentarios contra Jorge Fossati y su esquema, ya que indicó que el equipo venía trabajando de una forma ya hace bastante tiempo y el técnico llegó a modificar todo de la noche a la mañana. “A una selección que en los últimos 30 años solo ha funcionado con un sistema 4-2-3-1, llega un DT obstinado tratando de imponer un sistema poco trabajado y sin tiempo suficiente para adaptarse. Eso es improvisar”, expresó en su cuenta de X (antes Twitter).

Recordemos que Reynoso también trató de variar sistemas durante su etapa, pero terminó decantándose por el 4-2-3-1 en Eliminatorias, sin éxito. Esto haría ver que, tal vez, el problema no está en el sistema táctico, sino en el funcionamiento del equipo, tal y como comentó Paul Cominges a Depor: “Si es línea de tres o de cinco o lo que sea, creo que se debe jugar mejor. Llevaría el debate por ahí y no por quién debe jugar o qué sistema. Creo que no nos preocupamos por el juego. Entre los análisis que todo el mundo hace, lo más importante es ver el juego y lo demás es secundario”, aseveró al respecto.

Línea de tres o línea de cuatro, la Selección Peruana tendrá mucho por mejorar si quiere remotar en las Eliminatorias. Fossati tendrá dos meses para trabajar de cara a los duelos contra Colombia (5 de septiembre) y Ecuador (el 10 del mismo mes), que podrían definir el destino de la ‘Bicolor’ en sus aspiraciones para clasificar al próximo Mundial, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026. Ahora, también queda ver cuál será la retroalimentación y si los jugadores de la ‘Sele’ mejorarán en lo táctico con el video de los juegos.





