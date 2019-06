Lamento boliviano: Marcelo Martins y la desazón por no ganar el día de su cumpleaños

Marcelo Martins no pudo ocultar su tristeza al no poder conseguir una victoria el día de su cumpleaños. El atacante marcó en el Perú vs. Bolivia , pero no pudo evitar la caída de su equipo ante la 'Blanquirroja'.

El delantero transformó un penal por gol para la primera conquista del compromiso, que finalmente fue victoria a favor de la bicolor; sin embargo, aclaró que la representación de su país "dejó todo en la cancha" y tiene "mucho" por mejorar de cara al futuro.



"Sabíamos que iba a ser de ida y vuelta (el partido). Hicimos un excelente primer tiempo, intentamos crear jugadas por las bandas, ser creativos, pero nos faltó llegar con más claridad para poder convertir", declaró Martins Moreno luego del Perú vs. Bolivia.

Según la opinión del jugador del Shijiazhuang Ever Bright chino, "el fútbol es así muchas veces" y no perdona distracciones.

"Uno sale ganando y si no estás atento en los 90 minutos te sorprenden como fue el primer gol de Perú. Nos sorprendió antes de que acabe el primer tiempo y eso acabó sacándonos del partido un poco. En el segundo tiempo intentamos arreglar las cosas pero ya no pudimos", reconoció el atacante boliviano.



"Necesitamos trabajar mucho para llegar al nivel de las otras selecciones (de la Conmebol) y lo vamos a hacer. Nos vamos a preparar bien para lo que se viene", agregó.

