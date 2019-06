¡La fecha 2 será clave! Así va la tabla de posiciones de la fase de grupos de la Copa América 2019

No apto para cardíacos. La Copa América 2019 empezó a jugarse este año en Brasil. Las doce selecciones (diez sudamericanas y dos invitadas de Asia) participantes luchan por conseguir el tan ansiado trofeo que los corone como la máxima potencia del continente. La primera fase inicia con los grupos. La lucha por clasificar a los octavos y cuartos de final se encuentra aún latente y a flor de piel. Conoce cómo se mueve la tabla de posiciones AQUÍ en Depor.



Este martes se disputará la segunda jornada del grupo A de la Copa América-2019, en la que Brasil tratará de asegurar la clasificación a cuartos frente a Venezuela en Salvador y Perú y Bolivia chocarán en Rio con la prohibición de perder, para no quedar casi fuera. El claro triunfo 3-0 en la inauguración ante los bolivianos no ocultó el mal juego de los anfitriones, sobre todo en el primer tiempo, lo que provocó incluso los pitos de la torcida paulista.



Pero Philippe Coutinho salió al rescate y con dos goles facilitó el triunfo de los brasileños, a los que otra victoria ante la Vinotinto lo clasifica a cuartos de final. Sin embargo, Brasil no se fía de Venezuela, otrora considerada la Cenicienta del fútbol sudamericano: "Ha evolucionado mucho y tiene una generación muy prometedora, y tiene un estilo de juego muy suelto. Necesitamos planear muy bien el juego para conseguir un buen resultado", destacó en la previa el capitán Dani Alves.



El Maracaná, por su parte, vivirá un duelo que puede resultar ya decisivo. Perú, que no pasó del empate 1-1 en el estreno frente a Venezuela, necesita vencer a la 'Verde' si no quiere tener que empezar prácticamente a hacer las maletas para volver a casa. Para Bolivia, el equipo más débil hasta ahora del torneo, la situación es clara: o gana o empieza a entonar la despedida.



TABLA DE POSICIONES DE COPA AMÉRICA

