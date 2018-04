Alianza Lima vs. Palmeiras EN VIVO ONLINE FOX SPORTS por la Copa Libertadores

Alianza Lima vs. Palmeiras EN VIVO se enfrentan este martes por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadore s. El partido está programado para las 7:30 p.m. en el estadio Allianz Parque de Sao Paulo y será transmitido por FOX Sports.

El triunfo sobre Ayacucho en el Torneo de Verano le devolvió la fe y la confianza a Alianza Lima. Ahora toca pensar en Palmeiras. El último domingo, los grones llegaron a Brasil, una plaza en la que nunca ganaron, con la promesa de dejar todo para conseguir su primer triunfo en la Copa.

Visitar el Allianz Parque repleto – solo los socios agotaron cerca de 30 mil entradas y tiene una capacidad para 46 mil personas– no jugará en contra de los pupilos de Pablo Bengeochea. Al contrario, Alianza Lima buscarán sacar el mayor provecho a esta situación.

“ Palmeiras es un club grande, que siempre juega a estadio lleno. La ansiedad les puede pasar la factura si las cosas no le salen bien en el arranque. Ese factor tenemos que aprovecharlo al máximo”, señaló Alejandro Hohberg, quien, pese a que un punto no pinta mal, no ve imposible dar el golpe.

“Es un equipo que juega bien, pero los podemos lastimar. Empatar no es negocio para Alianza Lima, así que iremos en busca del mejor resultado en este partido de Copa Libertadores”, dijo el ‘Enano’.

Alianza Lima vs. Palmeiras: ¿Única punta y la vuelta del 'Patrón'?



Bengoechea aún no define el ‘11’ de Alianza Lima ante Palmeiras, pero tiene claro que buscará poblar el mediocampo para no dejar muchos espacios con su línea de al fondo. Lo que si parece definido es que jugará con un solo punta. Y en ese caso, la presencia de Hohberg sería fija.

Por otro lado, la decisión de volver a utilizar a Carlos Ascues como titular después de tres partidos (la última vez fue ante San Martín por la fe- cha 7 del Torneo de Verano) pasa por el planteo que el DT utilizará en Brasil por la Copa Libertadores.

En el campeonato local, el ‘Profe’ lo hace jugar generalmente en los segundos tiempos. ¿El objetivo? Que rompa líneas y aproveche el desgaste de la defensa rival. Sin embargo, Bengoechea sabe que Alianza Lima debe ir por los tres puntos ante Palmeiras y el ‘Patrón’ espera ser una de sus cartas.

Alianza Lima vs. Palmeiras: Un rival con equipo B

El técnico del Palmeiras, Róger Machado, ya dejó claro que la prioridad en este momento es la final del Paulista, para la que reservará a algunos de sus titulares, por lo que en la alineación frente al Alianza Lima abundarán los reservas.



"Lo más importante en este momento es que todos descansen. Vamos a evaluarlos a todos para ver cuáles están en mejores condiciones. El partido de la Copa Libertadores también es importante, pero no podemos ignorar el desgaste", admitió.



El Palmeiras venció el pasado sábado por 0-1 al Corinthians en el partido de ida de la final del Campeonato Paulista, con un gol del colombiano Miguel Borja, por lo que necesita de al menos un empate en la vuelta para coronarse campeón del torneo regional más importante de Brasil.

Alianza Lima vs. Palmeiras: ¿cuál es favorito en las casas de apuestas?

Casas de Apuestas Palmeiras Empate Alianza Lima Te Apuesto 1,12 4,90 11,50 Bet365 1,16 6,50 17,00 Bwin 1,17 7,00 13,50 Betfair 1,15 7,00 18,00 Betsson 1,12 6,70 16,00 InkaBet 1,15 6,50 17,00 SportingBet 1,17 7,00 13,50 WilliamHill 1,17 7,00 17,00

En la Copa Libertadores, por su parte, el club verde de Sao Paulo cuenta con la ventaja de haber vencido por 0-3 a domicilio al Júnior de Barranquilla en su primer partido, por lo que lidera el Grupo H con tres puntos, dos a más que Alianza Lima y Boca Júniors, que empataron en la capital peruana.

Alianza Lima vs. Palmeiras: alineaciones probables

Palmeiras : Jaílson; Tche Tche (o Mayke), Antonio Carlos, Edu Dracena (o T. Martins), Diogo Barbosa; Moisés, Felipe Melo, Lucas Lima; Keno (o Willian), Dudu y Miguel Borja.



Alianza Lima : Daniel Prieto; Luis Garro, Gonzalo Godoy, Miguel Araujo, Francisco Duclós; Rinaldo Cruzado, Tomas Costa, Mario Velarde, Luis Ramírez; Carlos Ascues y Alejandro Hohberg.

