En el Estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional vs. Patronato juegan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE por la Jornada 6 del Grupo H de la Copa Libertadores 2023. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí. El Clásico bogotano arrancará a las 7:00 de la noche (hora de Colombia y Perú) e irá por la transmisión de ESPN y Star Plus para América Latina. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Para ver fútbol en vivo tienes diferentes alternativas por servicio de streaming y canales de TV abierta, así que atento. Depor ofrece el minuto a minuto más completo con todos los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate, además, a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Atlético Nacional y Patronato.

¿A qué hora juegan Atlético Nacional vs. Patronato?

El partido entre Atlético Nacional y Patronato está programado para empezar a partir de las 7:00 de la noche en suelo colombiano aunque la hora podría variar según el país en el que te encuentres. En Perú y Ecuador, por ejemplo, el duelo también inicia a las 7:00 pm; mientras que en Argentina, Chile y Uruguay iniciará a las 21:00 horas.

Atlético Nacional vs. Patronato se enfrentan por la Copa Libertadores (Vídeo: @ClubPatronatoOf)

¿Dónde y cómo ver Atlético Nacional vs. Patronato?

Si estás ansioso por el pitazo inicial y eres de las personas que no quiere perdeserse ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás seguir el Atlético Nacional vs. Patronato a través de las señales de ESPN y Star Plus.

Atlético Nacional vs. Patronato: posibles alineaciones

Atlético Nacional : K. Mier; Y. Candelo, C. Zapata, J. Aguirre, D. Banguero; N. Deossa, N. Palacio; S. Gómez, T. Ángel; D. Pabón; J. Duque.

: K. Mier; Y. Candelo, C. Zapata, J. Aguirre, D. Banguero; N. Deossa, N. Palacio; S. Gómez, T. Ángel; D. Pabón; J. Duque. Patronato: M. Budiño; F. Cobos, D. Geminiani, N. Domingo, J. Esquivel, G. Arce, J. Valdéz, S- Ojeda, N. Solís, C. González, M. Levato.





