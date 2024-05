Talleres vs Cobresal se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV), este martes 14 de mayo, por la quinta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores, que se lleva a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes. La disputa está pactada para iniciar desde las 5:00 p.m. (hora peruana, 7:00 p.m. en Argentina y Uruguay) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus y FOX Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias.

Talleres venció a Independiente en la fecha 1 de la Liga Argentina. (Video: Talleres)





Talleres vs Cobresal: posibles alineaciones

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Lucas Suárez, Miguel Navarro; Ulises Ortegoza, Marcos Portillo, Rubén Botta; Ramiro Rodríguez, Ramón Sosa y Federico Girotti.

Cobresal: Leandro Requena; Jens Buss, Franco Bechtholdt, Diego Céspedes, Cristián Castañeda, Rodrigo Muñoz; Leonardo Valencia, Leandro Navarro, Christhofer Mesías; Franco García y Diego Coelho.