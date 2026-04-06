Tras dos años de ausencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores, Boca Juniors regresa a disputar el máximo torneo de clubes en Sudamérica. El sorteo no fue del todo favorable para los ‘Xeneizes’, ya que comparten grupo con Cruzeiro, Barcelona SC y Universidad Católica. Precisamente, debutarán antes los chilenos este martes 7 de abril en el Estadio San Carlos de Apoquindo.
El compromiso entre el cuadro chileno y el elenco argentino está programado para este martes 7 de abril. Boca llega con la intención de arrancar con un triunfo en condición de visitante, mientras que Universidad Católica buscará hacerse fuerte en casa para sumar sus primeros puntos en el grupo.
Para este compromiso, Boca Juniors llega con buenas sensaciones tras su reciente victoria ante Talleres por la Liga Profesional Argentina, donde se mantiene peleando los primeros puestos. El equipo dirigido por Claudio Úbeda intentará empezar con el pie derecho en su regreso a la Copa Libertadores.
Por su parte, Universidad Católica afrontará este duelo con la motivación de jugar ante su público. El conjunto chileno también atraviesa un momento competitivo en su liga local tras golear 6-1 a Palestino, victoria que lo mantiene a cuatro puntos del líder.
¿A qué hora juegan Boca vs. Católica?
El partido se jugará desde las 7:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Chile iniciará a las 8:30 p.m., mientras que en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay comenzará a las 9:30 p.m.
¿En qué canales ver Boca vs. Católica?
En cuanto a la transmisión, el encuentro podrá verse en distintos canales de televisión y plataformas de streaming. Las señales encargadas de televisarlo serán ESPN, Fox Sports y Telefe en algunos países de Sudamérica.
Asimismo, el compromiso también estará disponible vía streaming a través de la plataforma Disney+, que transmitirá el duelo para quienes cuenten con una suscripción activa al servicio.
TE PUEDE INTERESAR
- DT de Flamengo y la advertencia sobre Cusco FC: la dureza de la altura y por qué aplicará rotación en su alineación
- Lo último sobre Polo, Alzugaray y Carabalí: Universitario y las dudas para enfrentar a Tolima
- En medio de la clausura de su estadio: Alianza Lima y el plan que seguirá para que vuelvan a abrirlo
- Calendario y fixture completo del Mundial 2026: partidos, programación y todos los detalles de los partidos
- Calculadora del Mundial 2026: pronostica los resultados del torneo y averigua los posibles cruces