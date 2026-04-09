Sporting Cristal debutó con pie derecho en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, luego de imponerse 1-0 sobre Cerro Porteño el último miércoles en el estadio Miguel Grau del Callao. Pese a la superioridad de los celestes desde los primeros minutos de juego, el partido tuvo un momento clave: la expulsión del paraguayo Cecilio Domínguez.
El hábil y experimentado mediocampista le lanzó el balón al delantero bajopontino Maxloren Castro y recibió una amonestación; sin embargo, el VAR llamó al juez argentino Darío Herrera para que revise la jugada y este último determinó que la acción ameritaba la tarjeta roja, por lo que ‘El Ciclón’ se quedó con 10 hombres a los 43 minutos.
Esto generó una ola de críticas contra Domínguez, quien utilizó sus redes sociales para expresar su pesar por perjudicar a su equipo y pidió disculpas a sus compañeros, dirigentes y sobre todo hinchas que arremetieron contra él en redes sociales.
DISCULPAS DE CECICILIO DOMÍNGUEZ
Tras la expulsión, el entrenador Ariel Holan intentó recomponer su mediocampo, pero ña superioridad celeste fue muy marcada y a los 82 minutos de juego se puso en ventaja con gol del brasileño Felipe Vizeu.
De esta manera, Cerro Porteño pierde el invicto al mando del entrenador argentino, en el partido debut del flamante estratega celeste Zé Ricardo, quien tomó las riendas del plantel bajopontino apenas hace tres días, tras la salida de Paulo Autuori.
Cabe recordar que ambos equipos se enfrentaron en la misma fase de grupos y fue victoria de los paraguayos por la mínima diferencia con gol de Juan Iturbe, quien ingresó sobre este miércoles para intentar empatar en el Callao.
Para la segunda fecha del Grupo F, Sporting Cristal visitará Sao Paulo para enfrentarse al poderoso Palmeiras, mientras que Cerro Porteño será local ante Junior de Barranquilla.
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