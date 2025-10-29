¿Dónde ver Liga de Quito vs. Palmeiras, en el encuentro correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2025? En la ida, el conjunto ecuatoriano sacó una ventaja importante en Quito, ahora el ‘Verdao’ buscará una remontada épica en casa. El duelo se jugará este jueves 30 de octubre en el Allianz Parque de São Paulo. Conoce los canales que transmitirán este partido en los distintos países de Latinoamérica, además de los horarios y plataformas disponibles para seguirlo en vivo.

Palmeiras llega al compromiso con la obligación de revertir el 3-0 sufrido en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El equipo dirigido por Abel Ferreira no mostró su mejor versión en la ida, pero confía en su poderío en condición de local para cambiar la historia. En el Allianz Parque, los paulistas acumulan una racha positiva de ocho partidos sin perder por la Libertadores, con siete victorias y un empate.

El conjunto brasileño apelará a la experiencia de jugadores como Gustavo Gómez, Raphael Veiga y Rony, pilares en las recientes conquistas continentales. Además, el regreso de Endrick, tras cumplir sanción, representa un impulso clave para el ataque. Palmeiras necesita ganar por tres goles para forzar penales o por cuatro para clasificar directamente a la final.

Por su parte, Liga de Quito llega a Brasil con la tranquilidad de la ventaja y la ilusión de alcanzar una nueva final continental tras 17 años. Los dirigidos por Tiago Nunes mostraron una gran solidez táctica en la ida y buscarán repetir ese planteamiento para resistir los ataques del ‘Verdao’. Alexander Domínguez, figura en Quito, será nuevamente fundamental bajo los tres palos.

El conjunto ecuatoriano confía en su bloque defensivo liderado por Ricardo Adé y en la eficacia ofensiva de Michael Estrada, autor de uno de los goles en la ida. Además, la presencia de Edison Vega y Carlos Gruezo en el mediocampo garantiza equilibrio y salida limpia, dos aspectos vitales para neutralizar el juego rápido de los brasileños.

Palmeiras intentará imponer intensidad desde el inicio, con presión alta y mucha proyección por las bandas. Abel Ferreira ensayó un esquema más ofensivo durante la semana, apostando por Veiga como enganche y la dupla Rony-Endrick en el frente de ataque. La clave estará en anotar temprano para encender al público del Allianz y poner nervioso a su rival.

El historial entre ambos equipos es corto pero parejo. Se enfrentaron tres veces en la historia de la Copa Libertadores, con una victoria por lado y un empate. Sin embargo, la goleada 3-0 en Quito inclinó la balanza a favor de los albos, que intentarán administrar su ventaja para asegurar el boleto a la gran final del certamen continental.

¿Dónde ver Liga de Quito vs. Palmeiras?

El partido entre Liga de Quito vs. Palmeiras por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2025 tendrá la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en las principales cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV. Además, el duelo podrá verse en streaming a través de Disney Plus. En Brasil, el encuentro será emitido por Globo y ESPN Brasil, mientras que en Ecuador se verá por ESPN y Disney Plus. En México, estará disponible por ESPN 2 y Pluto TV, y en España se podrá seguir por Movistar Plus.

¿Qué canales transmiten Liga de Quito vs. Palmeiras?

En Argentina lo transmite: ESPN Premium, Fox Sports y Disney Plus.

En Paraguay lo transmite: ESPN y Disney Plus.

En Uruguay lo transmite: ESPN y Disney Plus.

En Chile lo transmite: ESPN y Disney Plus.

En Ecuador lo transmite: ESPN y Disney Plus.

En Venezuela lo transmite: ESPN y Disney Plus.

En Perú lo transmite: ESPN y Disney Plus.

En Brasil lo transmite: Globo y ESPN Brasil.

En Colombia lo transmite: ESPN y Disney Plus.

En Bolivia lo transmite: ESPN y Disney Plus.

En México lo transmite: ESPN 2 y Disney Plus.

En Estados Unidos lo transmite: Fanatiz, Fubo Sports y beIN SPORTS.

En España lo transmite: Movistar Plus y LaLiga Plus.

¿Dónde ver Liga de Quito vs. Palmeiras en Perú?

El partido entre Liga de Quito vs. Palmeiras, válido por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2025, será transmitido en Perú por ESPN en señal cerrada, mientras que en streaming podrá verse a través de Disney Plus.

¿Dónde ver Liga de Quito vs. Palmeiras en Ecuador?

En Ecuador, el esperado duelo entre Liga de Quito vs. Palmeiras podrá verse por ESPN, mientras que los fanáticos también podrán seguirlo por Disney Plus.

¿Dónde ver Liga de Quito vs. Palmeiras en México?

En México, el partido entre Liga de Quito vs. Palmeiras se podrá disfrutar por las señales de ESPN 2 y la plataforma de streaming Disney Plus.

¿Dónde ver Liga de Quito vs. Palmeiras en Estados Unidos?

El partido Liga de Quito vs. Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores 2025 podrá verse en Estados Unidos a través de Fanatiz, Fubo Sports y beIN SPORTS, plataformas que ofrecen cobertura completa del torneo en territorio norteamericano.

