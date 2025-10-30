Después de un 2025 lleno de malos resultados, que a la postre supuso la eliminación del Mundial del 2026, la Selección Peruana está atravesando por un proceso de transición con el objetivo de sentar las bases para el director técnico que tome el timón del equipo pensando en el proceso para la Copa del Mundo del 2030. En ese sentido, el último miércoles se confirmó un partido amistoso del cual se tenía conocimiento desde hace algunas semanas.

Según reveló RPP Noticias, la Selección Peruana enfrentará a su similar de Bolivia el próximo domingo 21 de diciembre. Este compromiso se disputará en el Estadio Félix Castillo Tardío en la ciudad de Chincha, con la finalidad de descentralizar más la cercanía de la hinchada con la ‘Blanquirroja’. Eso sí, hay algunos detalles a tomar en cuenta sobre este partido.

El periodista Gustavo Peralta explicó que este encuentro será cedido por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) a la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP), tal como estaba previsto desde mucho antes que se concretara. Así pues, la SAFAP se encargará de definir al entrenador encargado y a los convocados.

Esto no quiere decir que no se tomarán las previsiones necesarias para que los elegidos para este duelo, sean los mejores. Y es que al no ser una fecha FIFA, este equipo estará conformado por los futbolistas que militan en la Liga 1 y los nacionales que juegan en el extranjero, pero que para entonces estén de vacaciones.

Para Bolivia, entre tanto, este compromiso le será de mucha utilidad como preparación para lo que será su participación en el repechaje intercontinental. Si bien todavía no se define el rival de la ‘Verde’ en este mini torneo que definirá a los dos últimos clasificados al Mundial del 2026, Óscar Villegas, director técnico de los altiplánicos, quiere tener un calendario definido para no dejar nada al azar.

Bolivia clasificó al repechaje intercontinental para el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Por otra parte, recordemos que es altamente probable que este no sea el único amistoso que dispute la Selección Peruana durante el mes de diciembre. Tal como se reveló hace unos días desde España, una empresa del rubro del entretenimiento viene trabajando para traer el FC Barcelona al Perú, con la finalidad de que juegue un partido de exhibición; la ‘Bicolor’ sería el rival elegido.

Hasta donde se sabe, el conjunto culé recibiría entre 7 u 8 millones de euros por venir a territorio peruano para afrontar este amistoso. Joan Laporta, presidente de los azulgranas, ya se lo hizo saber al entrenador Hansi Flick, el director deportivo Deco y a los capitanes del plantel, argumentando que este encuentro supone una importante inyección económica para la institución.

Todavía no hay fecha definida para este amistoso. Todo debería cerrarse en los próximos días, dependiendo del diálogo entre el FC Barcelona y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE): hay interrogantes sobre el respeto a los acuerdos para el descanso de los jugadores durante las vacaciones navideñas. Si esto se resuelve positivamente, el equipo catalán vendría a Lima con todas sus estrellas.

La Selección Peruana enfrentará a Bolivia con varios convocados de la Liga 1. (Foto: ITEA Sports)

