Revisa la gran información de hoy. ¿Dónde ver Racing vs. Flamengo, en el encuentro correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025? Los equipos llegan en momentos diferentes, pero con la misma ilusión de alcanzar la gran final del torneo continental. El duelo se jugará este miércoles 22 de octubre en el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro, donde el Mengao buscará hacerse fuerte ante una Academia que ha demostrado temple en suelo brasileño. Conoce los canales que transmitirán este partido en los distintos países de Latinoamérica, además de los horarios y plataformas disponibles para seguirlo en vivo.

El Flamengo, dirigido por Filipe Luís, ha tenido una Libertadores de altos y bajos, pero logró sobreponerse a la adversidad para meterse entre los cuatro mejores. El Mengao clasificó segundo en su grupo, empatando en puntos con Liga de Quito, y ha debido definir todas sus series fuera de casa. En octavos de final superó con autoridad a Internacional (3-0 en el global), aunque en cuartos sufrió más de la cuenta para eliminar a Estudiantes, venciéndolo en los penales gracias a la actuación de Agustín Rossi.

El elenco brasileño llega motivado tras vencer 3-2 a Palmeiras en el Brasileirao, resultado que lo dejó en la cima del campeonato junto al propio Verdao con 61 unidades. Filipe Luís apuesta por la jerarquía de jugadores como Giorgian De Arrascaeta, figura absoluta del torneo local, y Pedro, su delantero estrella, quienes lideran el ataque más productivo de Brasil. En casa, Flamengo ha convertido goles en todos sus últimos ocho encuentros oficiales.

Por su parte, Racing, bajo la conducción de Gustavo Costas, llega con el ánimo por las nubes tras dejar en el camino a Vélez en los cuartos de final con un global de 2-0. La Academia ya sabe lo que es eliminar equipos brasileños y viaja a Río con la convicción de obtener un resultado que le permita cerrar la serie en Avellaneda con ventaja. En el ámbito local, los de Costas vienen de dos victorias consecutivas y se mantienen expectantes en la tabla de posiciones.

La fortaleza del conjunto argentino radica en su solidez defensiva y la eficacia de su goleador Maravilla Martínez, máximo artillero de la actual Libertadores. Racing confía en su orden táctico y en la experiencia de jugadores como Marcos Rojo y Agustín Almendra para resistir la presión del Maracaná y golpear en los momentos justos.

El historial entre Flamengo y Racing es equilibrado y con antecedentes recientes. Se han enfrentado siete veces en competiciones internacionales, con un registro parejo de una victoria por lado y varios empates. Sin embargo, Racing eliminó al Mengao en los octavos de final de la Libertadores 2020 y sueña con repetir la historia en esta nueva semifinal continental.

¿Dónde ver Racing vs. Flamengo?

El partido entre Racing vs. Flamengo por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025 tendrá la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en las principales cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV. Además, el duelo podrá verse en streaming a través de Disney Plus. En Argentina, el encuentro será emitido por Fox Sports y Telefé, mientras que en Brasil se verá por ESPN. En México, estará disponible por ESPN y Pluto TV, y en España se podrá seguir por Movistar Plus.

¿Qué canales transmiten Racing vs. Flamengo?

En Argentina lo transmite: Fox Sports, Telefe, Pluto TV y Disney Plus.

En Paraguay lo transmite: ESPN, Disney Plus, Pluto TV y Telefé (Youtube)

En Uruguay lo transmite: ESPN, Disney Plus, Pluto TV y Telefé (Youtube)

En Chile lo transmite: ESPN Premium, Chilevisión, Disney Plus y Pluto TV

En Ecuador lo transmite: ESPN, Disney Plus, Pluto TV y Telefé (Youtube)

En Venezuela lo transmite: ESPN, Disney Plus, Pluto TV y Telefé (Youtube)

En Perú lo transmite: ESPN, Disney Plus, Pluto TV y Telefé (Youtube)

En Brasil lo transmite: Globo y ESPN Brasil

En Colombia lo transmite: ESPN, Disney Plus, Pluto TV y Telefé (Youtube)

En Bolivia lo transmite: ESPN, Disney Plus, Pluto TV y Telefé (Youtube)

En México lo transmite: ESPN 2, Disney Plus, Pluto TV y Telefé (Youtube)

En Estados Unidos lo transmite: ESPN, Fanatiz, Fubo Sports y beIN SPORTS

En España lo transmite: Movistar Plus

¿Dónde ver Racing vs. Flamengo en Perú?

El partido entre Racing vs. Flamengo, válido por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025, será transmitido en Perú por ESPN en señal cerrada, mientras que en streaming podrá verse a través de Disney Plus.

¿Dónde ver Racing vs. Flamengo en Argentina?

En Argentina, el esperado choque entre Racing vs. Flamengo podrá verse por Fox Sports y también por Telefe, que transmitirá el encuentro en señal abierta. Por streaming, estará disponible en Disney Plus.

¿Dónde ver Racing vs. Flamengo en México?

En México, el duelo entre Racing vs. Flamengo se podrá disfrutar por las señales de ESPN 2, Pluto TV y la señal de streaming de Disney Plus..

¿Dónde ver Racing vs. Flamengo en Estados Unidos?

El partido Racing vs. Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores 2025 podrá verse en Estados Unidos a través de ESPN, Fanatiz, Fubo Sports y beIN SPORTS, plataformas que ofrecen cobertura completa del torneo en territorio norteamericano.

TE PUEDE INTERESAR