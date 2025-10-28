Dónde ver Racing vs. Flamengo: transmisión de las semifinales de la Copa Libertadores 2025

Revisa la gran información de hoy. ¿Dónde ver Racing vs. Flamengo, en el encuentro correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2025? En la ida los brasileños sacaron una mínima ventaja, ahora la ‘acade’ espera clasificar en casa. El duelo se jugará este miércoles 29 de octubre en el mítico Estadio Presidente Perón. Conoce los canales que transmitirán este partido en los distintos países de Latinoamérica, además de los horarios y plataformas disponibles para seguirlo en vivo.

Racing llega al desquite con una desventaja mínima tras caer 1-0 en la ida en Maracaná con un gol agónico de Carrascal (minuto 87). El equipo de Gustavo Costas se aferra al “Cilindro” de Avellaneda y a su mística copera. Necesitan una victoria por la mínima para forzar penales o por dos goles para avanzar directamente.

La “Academia” confía en su fortaleza como local; acumula 5 partidos sin derrotas frente a equipos brasileños en Avellaneda en la Libertadores, con 4 victorias y 1 empate. La llave para la remontada será el goleador Adrián “Maravilla” Martínez, con 7 tantos en la Copa, cuya eficacia será vital ante el gigante brasileño.

Racing buscará imponer un ritmo frenético desde el inicio, con una presión alta para ahogar la salida del Flamengo. El equipo de Costas utilizará su fortaleza en el juego aéreo, donde le anularon un gol en la ida, como su principal arma ofensiva. La actitud de Marcos Rojo y la defensa serán cruciales para evitar el gol de visitante.

Por su parte, Flamengo, llega a Avellaneda con la tranquilidad de la victoria y la calidad de un plantel que lo posiciona como serio candidato al título. El “Mengão” tiene gran parte del trabajo hecho y buscará usar su jerarquía y dominio de la posesión para controlar los ritmos del partido y frustrar la ofensiva local.

El equipo brasileño, dirigido por Filipe Luis, mantiene un ataque temible, destacándose a Bruno Henrique. El gol de la ida fue obra de Jorge Carrascal, quien es el cerebro creativo del equipo y deberá manejar los hilos para explotar los espacios que Racing inevitablemente dejará al ir por la remontada.

El historial reciente es de máxima paridad en los últimos cinco cruces (2 victorias de Flamengo, 3 empates, 0 triunfos de Racing), con la “Academia” eliminando al “Mengão” por penales en los octavos de 2020. Se espera un partido de alta fricción y muchas tarjetas, dado el carácter definitorio y la intensidad que pondrá la afición en el Cilindro.

¿Dónde ver Racing vs. Flamengo?

El partido entre Racing vs. Flamengo por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2025 tendrá la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en las principales cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV. Además, el duelo podrá verse en streaming a través de Disney Plus. En Argentina, el encuentro será emitido por Fox Sports y Telefé, mientras que en Brasil se verá por ESPN. En México, estará disponible por ESPN y Pluto TV, y en España se podrá seguir por Movistar Plus.

¿Qué canales transmiten Racing vs. Flamengo?

En Argentina lo transmite: Fox Sports, Telefe, Pluto TV y Disney Plus.

En Paraguay lo transmite: ESPN, Disney Plus, Pluto TV y Telefé (Youtube)

En Uruguay lo transmite: ESPN, Disney Plus, Pluto TV y Telefé (Youtube)

En Chile lo transmite: ESPN Premium, Chilevisión, Disney Plus y Pluto TV

En Ecuador lo transmite: ESPN, Disney Plus, Pluto TV y Telefé (Youtube)

En Venezuela lo transmite: ESPN, Disney Plus, Pluto TV y Telefé (Youtube)

En Perú lo transmite: ESPN, Disney Plus, Pluto TV y Telefé (Youtube)

En Brasil lo transmite: Globo y ESPN Brasil

En Colombia lo transmite: ESPN, Disney Plus, Pluto TV y Telefé (Youtube)

En Bolivia lo transmite: ESPN, Disney Plus, Pluto TV y Telefé (Youtube)

En México lo transmite: ESPN 2, Disney Plus, Pluto TV y Telefé (Youtube)

En Estados Unidos lo transmite: ESPN, Fanatiz, Fubo Sports y beIN SPORTS

En España lo transmite: Movistar Plus

¿Dónde ver Racing vs. Flamengo en Perú?

El partido entre Racing vs. Flamengo, válido por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2025, será transmitido en Perú por ESPN en señal cerrada, mientras que en streaming podrá verse a través de Disney Plus.

¿Dónde ver Racing vs. Flamengo en Argentina?

En Argentina, el esperado choque entre Racing vs. Flamengo podrá verse por Fox Sports y también por Telefe, que transmitirá el encuentro en señal abierta. Por streaming, estará disponible en Disney Plus.

¿Dónde ver Racing vs. Flamengo en México?

En México, el duelo entre Racing vs. Flamengo se podrá disfrutar por las señales de ESPN 2, Pluto TV y la señal de streaming de Disney Plus..

¿Dónde ver Racing vs. Flamengo en Estados Unidos?

El partido Racing vs. Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores 2025 podrá verse en Estados Unidos a través de ESPN, Fanatiz, Fubo Sports y beIN SPORTS, plataformas que ofrecen cobertura completa del torneo en territorio norteamericano.

