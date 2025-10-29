Luego de unas Eliminatorias para el olvido y un proceso que terminó desgastado con tres entrenadores en el banquillo, la Selección Peruana ha empezado un proceso de recambio generacional de la mano de Manuel Barreto como director técnico interino, quien tendrá la labor de dejar las bases para el que sea el elegido por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), pensando en el camino hacia la Copa del Mundo del 2030. En ese sentido, se espera una nueva convocatoria para la fecha FIFA de noviembre.

En esta ventana de amistosos para el próximo mes, la ‘Blanquirroja’ enfrentará a sus similares de Rusia y Chile, en duelos pactados para el 12 y 18 de noviembre, respectivamente. Así pues, se esperan algunas novedades en la nómina que preparara Manuel Barreto, tomando en cuenta que este recambio generacional no será brusco, pues seguirá considerando a varios elementos de experiencia para que sean la cabeza del grupo.

De esta manera, un detalle no menor fue revelado en las últimas horas respecto a los próximos llamados por Barreto. Según la información de RPP Noticias, Renato Tapia, al igual que en octubre, no será tomado en cuenta por el comando técnico de la Selección Peruana, ya que no enviaron una carta de reserva a su club, el Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos. Con esto, el ‘Bicolor’ no podrá contar con el mediocampista de 30 años.

Según explicó la citada fuente, esta decisión se debería a que Tapia se encuentra cumpliendo con un proceso de recuperación tras sufrir un desgarro en su pierna derecha hace algunas semanas. Precisamente este problema físico le impidió tener continuidad en su equipo, ya que se perdió los últimos tres compromisos.

Renato Tapia llegó a Al Wasl tras no renovar con el Leganés. (Foto: Getty Images)

Renato Tapia jugó por última vez el pasado 1 de octubre, cuando fue titular en el triunfo por 2-1 sobre el Al Wehdat, en el encuentro válido por fecha 2 de la fase de grupos de la Champions League de Asia. Aquella vez jugó todo el encuentro y destacó por su rendimiento en la volante; sin embargo, se lesionó días después y hasta el momento no ha recibido el alta médica.

Mientras hay novedades sobre el estado físico de Tapia, se espera que se repitan algunos nombres en la medular y que ya fueron parte del plantel en el último amistoso frente a Chile; estamos hablando de Erick Noriega (Gremio), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal) y Jesús Castillo (Universitario de Deportes). Veremos si vuelven a ser tomados en cuenta por Barreto o tendremos nombres nuevos en la convocatoria.

Renato Tapia jugó por última vez con la Selección Peruana ante Paraguay en el cierre de las Eliminatorias 2026. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Peruana?

Luego de perder por 2-1 a manos de Chile, la Selección Peruana volverá a tener actividad dentro de aproximadamente dos semanas cuando enfrente a Rusia, en el partido amistoso válido por la fecha FIFA del próximo mes. Dicho duelo está programado para el miércoles 12 de noviembre desde las 12:00 p.m. (horario peruano) y se disputará en el Gazprom Arena (San Petersburgo).

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR