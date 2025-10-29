A la espera de cerrar su presencia como Perú 2 través de los play-offs y clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, Alianza Lima viene trabajando en el armado del plantel del próximo para la doble competencia. El objetivo no solo es ir con todo en la Liga 1, sino también igualar o mejorar la campaña a nivel internacional. Para ello, aseguró la continuidad de Néstor Gorosito y dos de sus máximos referentes como Hernán Barcos y Paolo Guerrero. Sin embargo, el futuro de sus futbolistas extranjeros todavía no está definido, entre ellos el de Alan Cantero.

El argentino llegó esta temporada a Matute a préstamo de Godoy Cruz a pedido de ‘Pipo’ Gorosito, quien lo conocía de su paso Barracas Central. Si bien marcó tres goles en la Liga 1 y dos más en la Copa Sudamericana, su presencia no ha sido continua en La Victoria a raíz de las constantes lesiones. Por ello, en la cúpula de la directiva blanquiazul no hay consenso para su continuidad. A eso se suma que el ‘Tomba’, dueño de su pase, en principio no aceptaría un nuevo préstamo.

En ese sentido, desembolsar una buena cantidad de dinero para comprar el pase de Cantero no convence del todo a la gerencia deportivo de Alianza Lima. Por ello, salvo algún cambio repentino en los próximos días o semanas, no continuaría en el club y tendría que buscar nuevos horizontes. En ese panorama, otros clubes del fútbol peruano podrían evaluar su contratación. El más sonado hasta el momento ha sido Melgar, precisamente el próximo rival de los íntimos en la Liga 1.

De hecho, que la próxima temporada los cupos de extranjeros inscritos aumenten a siete -a falta de confirmación- sería una buena noticia para Cantero. Si es uno de los pedidos de Juan Reynoso, DT del ‘Dominó’, podría trasladar su fútbol a Arequipa con la ventaja de ya estar adaptado a la Liga 1 y haber jugado varios partidos este año en la altura.

Alan Cantero llegó a Alianza Lima a pedido de 'Pipo' Gorosito. (Foto: Alianza Lima)

Eso sí, según el periodista Daniel Rodríguez Hinojosa, que sigue el día a día de Melgar, todavía no hubo oferta formal de parte del cuadro mistiano hacia el delantero argentino, autor de tres goles y dos asistencia en lo que va de la Liga 1 2025 en 17 partidos, señalando que se perdió la misma cantidad de compromisos a lo largo del año por lesión.

“Hasta el momento, no ha habido contacto entre Melgar y Alan Cantero por un posible fichaje para el 2026. Tampoco ha habido un ofrecimiento por parte de su representante al club rojinegro, pues el extremo argentino se encuentra a préstamo en Alianza Lima por parte de Godoy Cruz y el conjunto blanquiazul tiene la opción de comprar el pase hasta el 15 de noviembre”, señaló Rodríguez en su cuenta de ‘X’.

Luego de perderse los partidos ante Sport Boys y Sport Huancayo, Alan Cantero está listo para reaparecer en Alianza Lima este viernes, precisamente, ante Melgar en Matute. Si el deseo del argentino es seguir en tienda blanquiazul, su rendimiento en los últimos partidos del Torneo Clausura podrían mover la balanza para quienes en la dirigencia todavía tienen dudas acerca de su continuidad.

En cuanto a los extranjeros de Alianza Lima, Eryc Castillo ya renovó hasta 2028 y un caso parecido al de Cantero es el de Guillermo Enrique, quien culmina a fin de año su préstamo con Gimnasia y Esgrima de La Plata y no estaría en los planes del club para el 2026, al igual que Pablo Ceppelini, quien no cumplió las expectativas. Con respecto a Guillermo Viscarra y Fernando Gaibor, son los foráneos con más chances de continuar en La Victoria, al menos, por una temporada más, pero todavía no está definido.

Juan Reynoso seguirá al mando de FBC Melgar en 2026. (Foto: Melgar)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Sport Huancayo y descansar en la fecha 16, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Melgar, en el partido válido por la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el viernes 31 de octubre desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

TE PUEDE INTERESAR