¿Dónde ver River Plate vs. Libertad y a qué hora juegan por la Copa Libertadores?

River vs. Libertad se enfrentan en el compromiso válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio Más Monumental de Buenos Aires. ¿A qué hora juegan? El duelo está programado para las 7:30 p.m., según el horario de Perú, Colombia y Ecuador. ¿En dónde ver? Para verlo, debes conectarte a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, Claro TV, DIRECTV, entre otros, además de su versión en streaming en la plataforma virtual Disney Plus.

River llega con confianza tras la goleada sobre Godoy Cruz con un equipo alternativo, un partido que le permitió a Gallardo darle rodaje a jugadores que pelean por un lugar y que respondieron con creces. Ahora, con la Libertadores en juego y el regreso de varias figuras, la exigencia será mayor.

Libertad, por su parte, llega tras empatar el clásico con Olimpia, donde su técnico, Sergio Aquino, rotó titulares y suplentes para dosificar el equipo. El Gumarelo se apoya en su solidez defensiva y en figuras como Lorenzo Melgarejo e Iván Franco para buscar un gol que lo acerque a la hazaña. Los históricos referentes Roque Santa Cruz y Óscar Cardozo esperarán en el banco.

¿En qué canal ver River vs. Libertad en el Perú?

ESPN es el canal con los derechos televisivos para transmitir algunos partidos de la Copa Libertadores, por lo que el River vs. Libertad podrá verse por aquí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de Movistar TV y DIRECTV, además de su versión en streaming a través de Disney Plus.

¿En qué canal ver River vs. Libertad en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido River vs. Libertad, por la vuelta de octavos de final la Copa Libertadores, se transmitirá a través de Fubo Sports y Fanatiz, señales disponibles en todo el territorio estadounidense.

¿En qué canal ver River vs. Libertad en España?

En España, el compromiso entre River vs. Libertad puede verse por el canal LaLiga+, que tiene los derechos televisivos de la Copa Libertadores hasta el 2026. Este compromiso también podrá seguirse mediante la plataforma de streaming DAZN.

¿En qué canal ver River vs. Libertad en internet?

Para ver el partido River vs. Libertad por Internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de Disney Plus o DGO para toda Latinoamérica. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de ESPN.

¿En qué canal ver River vs. Libertad en Argentina?

Para ver la transmisión entre River vs. Libertad por la Copa Libertadores en Argentina de manera oficial, deberás tener acceso a Telefe, Pluto TV y FOX Sports para el terreno nacional. En señal de streaming también podrá ser visto por Disney Premium y Mi Telefe App.

¿A qué hora juegan River vs. Libertad en el Perú?

De acuerdo a la programación de la Copa Libertadores, el partido entre River vs Libertad está pactado para disputarse este jueves 21 de agosto a partir de las 7:30 p.m. desde el Estadio Más Monumental. Cabe recordar que este compromiso corresponde al duelo de vuelta de octavos de final.

¿A qué hora juegan River vs. Libertad en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario para ver el duelo entre River vs. Libertad es a las 8:30 de la noche del mismo día, en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Yersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 7:30 p.m.

¿A qué hora juegan River vs. Libertad en España?

En España, River vs. Libertad, por los octavos de final de la Copa Libertadores, está pactado para iniciar a las 2:30 a.m. del día siguiente, viernes 22 de agosto. Los hinchas de ambos clubes en territorio español pueden conectarse a esa hora para ver el partido.

¿A qué hora juegan River vs. Libertad en Argentina?

En Argentina, la hora de inicio entre River vs. Libertad está programado para las 9:30 p.m. del mismo día. Los hinchas de ambos equipos en suelo argentino podrán estar al tanto de este compromiso mediante la página web de Depor.

