Vamos con la información de hoy. River vs. Libertad se enfrentan en el compromiso válido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio La Huerta. ¿A qué hora juegan? El duelo está programado para las 7:30 p.m., según el horario de Perú, Colombia y Ecuador; con una hora más en países como Chile, Bolivia y Venezuela; y con dos horas más en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay.

River Plate llegó a esta instancia como líder del Grupo B. El cuadro dirigido por Marcelo Gallardo busca volver a la gloria internacional en este 2025. Si bien perdieron a Franco Mastantuono que fichó por el Real Madrid, muestran un equipo sólido y capaz de seguir adelante en la competencia.

Libertad, por su parte, quedó en el segundo lugar del Grupo D, cediendo puntos en casa en la última fecha ante Alianza Lima. Sin embargo, su constancia en torneos internacionales lo coloca como posible sorpresa, pero al frente tendrá a uno de los candidatos a quedarse con el certamen.

¿En qué canal ver River vs. Libertad en el Perú?

ESPN es el canal con los derechos televisivos para transmitir algunos partidos de la Copa Libertadores, por lo que el River vs. Libertad podrá verse por aquí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de Movistar TV y DIRECTV, además de su versión en streaming a través de Disney Plus.

¿En qué canal ver River vs. Libertad en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido River vs. Libertad, por la ida de octavos de final la Copa Libertadores, se transmitirá a través de Fubo Sports y Fanatiz, señales disponibles en todo el territorio estadounidense.

¿En qué canal ver River vs. Libertad en España?

En España, el compromiso entre River vs. Libertad puede verse por el canal LaLiga+, que tiene los derechos televisivos de la Copa Libertadores hasta el 2026. Este compromiso también podrá seguirse mediante la plataforma de streaming DAZN.

¿En qué canal ver River vs. Libertad en internet?

Para ver el partido River vs. Libertad por Internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de Disney Plus o DGO para toda Latinoamérica. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de ESPN.

¿En qué canal ver River vs. Libertad en Argentina?

Para ver la transmisión entre River vs. Libertad por la Copa Libertadores en Argentina de manera oficial, deberás tener acceso a Telefe, Pluto TV y FOX Sports para el terreno nacional. En señal de streaming también podrá ser visto por Disney Premium y Mi Telefe App.

¿A qué hora juegan River vs. Libertad en el Perú?

De acuerdo a la programación de la Copa Libertadores, el partido entre Universitario vs. Palmeiras está pactado para disputarse este jueves 14 de agosto a partir de las 7:30 p.m. desde el Estadio La Huerta. Cabe recordar que este compromiso corresponde al duelo de ida de octavos de final.

¿A qué hora juegan River vs. Libertad en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario para ver el duelo entre River vs. Libertad es a las 8:30 de la noche del mismo día, en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Yersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 7:30 p.m.

¿A qué hora juegan River vs. Libertad?

En España, River vs. Libertad, por los octavos de final de la Copa Libertadores, está pactado para iniciar a las 2:30 a.m. del día siguiente, viernes 15 de agosto. Los hinchas de ambos clubes en territorio español pueden conectarse a esa hora para ver el partido.

¿A qué hora juegan River vs. Libertad en Argentina?

En Argentina, la hora de inicio entre River vs. Libertad está programado para las 9:30 p.m. del mismo día. Los hinchas de ambos equipos en suelo argentino podrán estar al tanto de este compromiso mediante la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR