Cuando el pitazo final decretó la victoria de Alianza Lima ante Universidad Católica de Ecuador (2-0), el estadio Alejandro Villanueva estalló de emoción. En el coloso conocido como ‘Matute’, los blanquiazules dieron el primer paso para acceder a los cuartos de final en la Copa Sudamericana 2025. En la ida, consiguieron la ventaja requerida para ir con calma a la vuelta. Además, igualaron un registro histórico: seis victorias internacionales en la temporada.
En un 2025 muy ajetreado a nivel futbolístico, las alegrías no han sido ajenas en tienda blanquiazul. Los dirigidos por Néstor Gorosito jugaron desde la Fase 1 de la Copa Libertadores, superando a Nacional de Paraguay. En esta llave empataron 1-1 en la ida y luego ganaron por 3-1 en condición de locales. Posteriormente, en la Fase 2, vencieron a Boca Juniors (1-0) y perdieron de visita por 2-1, aunque avanzaron mediante penales.
Ya en la tercera fase, superaron a Deportes Iquique. En la ida consiguieron un importante triunfo por 2-1 en Chile. Si bien la vuelta igualaron 1-1, el marcador global les permitió el acceso hacia la fase de grupos de la competencia internacional. Ya en esta instancia tuvieron como rivales a Sao Paulo, Libertad y Talleres de Córdoba.
Alianza Lima logró vencer a Talleres de Córdoba en condición de local, siendo la única victoria en la serie de grupos, pero lo suficiente para poder clasificar al play-off de la Copa Sudamericana. Precisamente, en este torneo fue que alcanzó su quinto triunfo. En la ida, venció 2-0 a Gremio, llegando a la vuelta con ventaja que terminó 1-1.
Ubicado en octavos de final, el duelo de ida determinó un triunfo de 2-0 para los blanquiazules ante Universidad Católica de Ecuador. De esta manera, llegarán con ventaja al duelo del 20 de agosto, fecha donde también podrían batir nuevamente un récord internacional.
Victorias de Alianza Lima en 2025 a nivel internacional
- Alianza Lima 3-1 Nacional de Paraguay - Fase 1 de Copa Libertadores
- Alianza Lima 1-0 Boca Juniors - Fase 2 de Copa Libertadores
- Deportes Iquique 1-2 Alianza Lima - Fase 3 de Copa Libertadores
- Alianza Lima 3-2 Talleres - Fase de grupos de Copa Libertadores
- Alianza Lima 2-0 Gremio - Play-off de Copa Sudamericana
- Alianza Lima 2-0 Universidad Católica de Ecuador - Octavos de final de Copa Sudamericana
