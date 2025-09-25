La Copa Libertadores 2025 ya vive su recta final y el camino rumbo a la gran final única en Lima está cada vez más claro. Luego de unos cuartos de final cargados de drama, goles sobre la hora y definiciones por penales, ya se conocen a los cuatro clasificados: Palmeiras, Racing, LDU de Quito y Flamengo. El último boleto se resolvió esta noche en tanda de penales entre Flamengo y Estudiantes de La Plata, dejando como ganador al equipo brasileño.

El primer clasificado fue Racing, luego de imponerse en una llave con suspenso ante Vélez Sarfield. Los dirigidos por Gustavo Costas ganaron 1-0 en la ida y repitieron el mismo resultado en la vuelta, pero en condición de locales. Santiago Solari fue el encargado de sentenciar la llave.

Palmeiras, por su parte, tuvo una reñida contienda contra River Plate. Si bien ganó por 2-1 en el choque de ida que se jugó en Argentina, la llave se igualó en la vuelta por un largo tramo. Eso sí, los últimos minutos fueron claves y el ‘Verdao’ ganó 3-1, dejando un global de 5-2.

LDU de Quito sigue dando sorpresas y, tras eliminar a Botafogo en octavos, dejó en el camino a Sao Paulo. Los dirigidos por Tiago Nunes ganaron 2-0 en la ida y repitieron la victoria en Brasil (1-0), dejando un global de 3-0 con amplia superioridad en el estadio Morumbi.

Por último, Flamengo sufrió para poder clasificar a semifinales. El ‘Mengao’ ganó 2-1 en la ida; sin embargo, Estudiantes de La Plata se impuso por 1-0 en el tiempo reglamentario. Producto de esta paridad, forzaron la definición de penales que dejó un marcador de 4-2 favorable para los brasileños.

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Libertadores?

Ida – Semana del 23 de octubre (por confirmar)

Flamengo vs. Racing | Estadio Maracaná

LDU de Quito vs. Palmeiras | Estadio Rodrigo Paz Delgado

Vuelta – Semana del 30 de octubre (por confirmar)

Racing vs. Flamengo | Estadio Presidente Perón

Palmeiras vs. LDU de Quito | Allianz Parque

La CONMEBOL ya confirmó que las semifinales se jugarán entre el 23 y el 30 de octubre, mientras que la final única se disputará el 29 de noviembre en Lima, Perú. Como en toda la Libertadores, las series serán de ida y vuelta, sin regla de gol de visitante, lo que obliga a cada equipo a buscar la victoria en casa.

En total, serán cuatro partidos que prometen ser vibrantes. Flamengo es uno de los equipos más poderosos de Brasil y su experiencia en estas etapas lo pone como favorito; sin embargo, jugará ante un Racing que viene de campeonar la Copa Sudamericana 2024. En la otra llave, LDU de Quito quiere dar la sorpresa ante Palmeiras, el principal candidato a quedarse con el certamen.

¿Cuándo y dónde se juega la final?

La gran final de la Copa Libertadores 2025 se disputará el sábado 29 de noviembre en Lima, Perú, en sede confirmada por la CONMEBOL. Será un partido único que coronará al nuevo campeón del segundo torneo más importante del continente.

Como sucede desde el año 2019, la Copa Libertadores se define con una final única, en la que se reúnen los dos mejores equipos de la temporada. Conmebol, ente organizador de la competencia, realizó las inspecciones respectivas en el país hace algunos meses.

