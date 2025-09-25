La Copa Sudamericana 2025 entra en una fase decisiva y Lanús ya aseguró su lugar entre los cuatro mejores del torneo. El cuadro argentino consiguió un resultado histórico en el Maracaná al igualar 1-1 con Fluminense, un marcador que le permitió cerrar la serie con autoridad y asegurar su boleto a semifinales. Con el pasaje confirmado, las miradas ya se posan en el cruce que se definirá entre Universidad de Chile y Alianza Lima, del cual saldrá el rival que los granates enfrentarán en su camino hacia la final.

La clasificación despertó confianza en el plantel de Lanús, pero también un mensaje de respeto hacia los rivales que podrían aparecer en su horizonte inmediato. En ese contexto, Carlos Izquierdoz, capitán y referente del equipo, tomó la palabra para analizar lo que se viene.

El defensor destacó que tanto el cuadro chileno como el peruano cuentan con argumentos futbolísticos de peso y que, sin importar quién clasifique, se tratará de una llave exigente, por lo que estarán expectantes de ver a qué rival se enfrentarán en dicha fase decisiva.

“Son dos equipos grandes en sus respectivos países y tienen buenos planteles. Los dos rivales van a ser difíciles”, señaló Izquierdoz en conversación con ESPN, dejando en claro que Lanús no subestima a ninguno de los clubes que luchan por el último cupo a semifinales.

El zaguero no dejó pasar la oportunidad de resaltar la campaña de Universidad de Chile, que en la fase anterior mostró carácter frente a Independiente. “A la U lo que vi que se jugó con Independiente, la verdad que lo hizo bien, estaba en ventaja con un rival de muchísimo respeto”, apuntó el capitán.

Esto, a pesar de lo que luego se generó con la suspensión del partido y que no dejó que se concrete al 100% la llave por los actos vandálicos de ambas hinchadas. Si bien, la U. de Chile clasificó por una decisión en mesa, el capitán de los ‘granates’ destacó el buen rendimiento que mostraron en los minutos que se jugaron.

Sin embargo, la referencia más esperada estuvo vinculada a Alianza Lima. El conjunto peruano se prepara para disputar su duelo definitivo en Coquimbo y sabe que tiene en sus manos la posibilidad de dar un paso histórico en el plano internacional. Izquierdoz fue directo al reconocer lo hecho por el club blanquiazul en los últimos meses. “Alianza Lima viene haciendo las cosas bien y tiene jugadores con trayectoria”, comentó.

¿Cuándo jugarán Lanús vs Alianza Lima/U. de Chile?

El compromiso entre Lanús vs Alianza Lima/U. de Chile está programado para el próximo mes, es decir octubre, aproximadamente entre el 22 y 23 de octubre, para la ida de este compromiso. Mientras que la vuelta, se estará disputando exactamente una semana después, es decir entre 29 y 30 de octubre.

¿A qué hora jugarán Lanús vs Alianza Lima/U. de Chile?

El compromiso entre Lanús vs Alianza Lima/U. de Chile si bien aún no hay un horario confirmado, se espera que se juegue desde las 7:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 8:30 p.m.; en México a las 6:30 p.m.; y en España a las 2:30 a.m. del jueves 21.

