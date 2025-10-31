Flamengo y Palmeiras serán los protagonistas de la final de la Copa Libertadores 2025 este sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, Perú. Se espera una gran cantidad de hinchas del ‘Mengao’ y del ‘Verdao’, respectivamente, en el coloso donde hace de local Universitario de Deportes, así como también hinchas peruanos que quieran ser parte y vivir la experiencia de una nueva final en territorio peruano. Por ello, la CONMEBOL dispuso de manera anticipada la preventa exclusiva de entradas para dicho compromiso para el último día del mes de octubre.

La CONMEBOL anunció el inicio de la preventa exclusiva de entradas para la Final de la CONMEBOL Libertadores 2025, en convenio con Mastercard. "Esta etapa exclusiva permitirá a los peruanos tarjeta habientes Mastercard que cuenten con una tarjeta de crédito BBVA acceder de manera anticipada a la compra de entradas, con la posibilidad de adquirir hasta cuatro (4) boletos por usuario, siempre de acuerdo con la tribuna seleccionada al momento del registro", señalaron en la web oficial.

La preventa estará disponible desde el viernes 31 de octubre a las 14:00 horas (horario peruano) hasta el miércoles 5 de noviembre a las 23:59 horas o hasta agotar el stock, a través de libertadores.eleventickets.com. “Esta iniciativa forma parte del compromiso de Mastercard con los hinchas peruanos y su pasión por el fútbol”, agregó la CONMEBOL en dicho comunicado.

El máximo ente del fútbol en Sudamérica también informó que en los próximos días se informará sobre la venta de entradas destinada a los hinchas de los clubes finalistas. En ese sentido, le dieron prioridad a los hinchas peruanos por tratarse de que la final se jugará en el Perú. La CONMEBOL también publicará en el mencionado link los precios y las zonas para vivir el Flamengo vs. Palmeiras en el mismo estadio.

Flamengo llega a esta instancia, dirigido por Filipe Luis, tras eliminar a Racing Club de Argentina en semifinales por un marcador global de 1-0, mientras que Palmeiras viene de superar en una épica llave a LDU de Quito tras remontar un 0-3 en Ecuador e imponerse 4-0 en Brasil. En el Brasileirao, ambos están peleando por el título: el ‘Verdao’ es líder con un punto más que el ‘Mengao’.

Flamengo busca también su cuarta Copa Libertadores de su historia. La última fue en Lima. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo y a qué hora será la final de la Copa Libertadores 2025?

El encuentro entre Flamengo vs Palmeiras por la final de la Copa Libertadores 2025 está programado para este sábado 29 de noviembre aún en horario por confirmar, aunque seguramente se repita los horarios habituales entre 7 u 8 de la noche. En los próximos días la Conmebol, que ya sacó el pre-registro para la adquisición de las entradas, comunicará la programación oficial.

¿En qué canales ver la final de la Copa Libertadores 2025?

El partido entre Flamengo vs Palmeiras por la final de la Copa Libertadores 2025 se disputará en el Estadio Monumental de Lima, con la transmisión de ESPN, en toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, entre otros con la opción streaming en las plataformas de Disney Plus. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿Dónde se juega la final de la Copa Libertadores 2025?

TE PUEDE INTERESAR