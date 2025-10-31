Tony Popovic, seleccionador de los ‘canguros’, señaló que Alexander Robertson mostró su voluntad de jugar por Australia, pero también que está lejos del nivel para entrar en la lista del Mundial 2026. “Alexander se ha ofrecido voluntariamente, quiere jugar para Australia. Llegó a la concentración y evaluamos su nivel. Ahora sabemos cómo está. Es un muy buen jugador, pero físicamente está muy por detrás de los demás. Si estará para el mundial o no, el tiempo lo dirá. La clave es que, si quieren jugar un Mundial, tienen que entender que su nivel debe ser el más alto que hayan tenido jamás. Y cualquier cosa inferior a eso los dejará fuera de la Copa del Mundo”, señaló el DT.
Más información en breve...
