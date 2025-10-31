El Orlando City SC anunció hoy que el portero Pedro Gallese dejará el Club al finalizar su contrato. Gallese se marcha de la Ciudad Bella tras seis temporadas memorables como León. “Pedro ha sido un embajador excepcional para nuestro Club, tanto dentro como fuera de la cancha. Su profesionalismo, liderazgo y compromiso inquebrantable contribuyeron a forjar la cultura que tenemos hoy”, declaró Ricardo Moreira, Gerente General y Director Deportivo del Orlando City SC.
Noticia en desarrollo...
