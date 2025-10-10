El Monumental será por segunda vez el escenario de la final de la Copa Libertadores. (Foto: Getty Images)
Días de incertidumbre se han vivido en nuestro país, por la constante crisis política que no se ha logrado controlar a pesar de las diversas acciones que ha querido proponer el gobierno peruano. Si bien, uno podría pensar que el deporte no se vería perjudicado por el remezón que generó la vacancia de Dina Boluarte, es todo lo contrario. Pues la Conmebol estaría evaluando quitarle la sede de la final de la Copa Libertadores, al Estadio Monumental de Lima, por la inestabilidad que se está dando en la región metropolitana.

Noticia en desarrollo...

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

