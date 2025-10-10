Si bien Alianza Lima no atraviesa por su mejor momento en la temporada, estando muy lejos de la disputa por el título nacional tras su sexto puesto en la Torneo Clausura con 18 puntos –a 12 de Universitario de Deportes, líder con 30–, el área deportiva ya viene planificando lo que será la próxima campaña y una de las primeras decisiones fue concretar la renovación de Eryc Castillo. Sí, el delantero ecuatoriano, clave a lo largo del 2025, firmó su continuidad hasta diciembre del 2028.

La ‘Culebra’ llegó a inicios de año como una de las apuestas de Franco Navarro, luego de su paso por el Coritiba del fútbol brasileño. Desde un primer momento dejó en claro que quería ser determinante en la ofensiva, convirtiéndose en uno de los más desequilibrantes junto a Kevin Quevedo, haciéndose sentir cada vez más con goles importantes en la Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Así pues, Castillo fue ganándose a pulso su renovación, algo que terminó por cerrarse hace unas semanas con el anuncio oficial de Alianza Lima. En cuanto a números, Eryc lleva 10 goles y siete asistencias en 49 partidos disputados, contabilizando todas las competiciones. Es titular indiscutible para Néstor Gorosito y es uno de los extranjeros con mejor rendimiento en el año.

En diálogo con el canal oficial del club, Eryc Castillo habló sobre las razones que lo motivaron a continuar en el proyecto deportivo de Alianza Lima. “Quiero agradecer a Dios por esta oportunidad. Prioricé el sentimiento que uno tiene cuando llega a un lugar donde lo tratan de la mejor manera; eso fue fundamental para renovar”, afirmó.

Eryc Castillo renovó con Alianza Lima hasta finales del 2028. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

Para el futbolista de 30 años, el apoyo de la hinchada fue fundamental para sentirse importante en una institución como Alianza Lima, donde ha vivido buenos momentos a lo largo de la temporada. “Llegar a una institución como Alianza me ha dado la posibilidad de vivir muchos momentos bonitos. El apoyo de los hinchas partido a partido lo vamos a ratificar; Alianza debe estar en lo más alto”, sostuvo.

El nacido en Esmeraldas sabe perfectamente que la hinchada será más exigente año tras año, por lo que se ha puesto como objetivo ganar títulos con Alianza Lima y retribuirles todo el cariño que le han dado desde que pisó Matute por primera vez. Además, quiere que el buen año a nivel internacional vuelva a repetirse en el 2026.

“Cierro mi vínculo por tres temporadas más, hasta finales del 2028, y estoy feliz por eso. Quiero ganar cosas importantes con el club, a corto o mediano plazo: títulos, dejar el nombre de Alianza en lo más alto a nivel nacional e internacional. Espero poder conseguirlo”, sentenció.

Eryc Castillo registra 10 goles con Alianza Lima en la temporada 2025. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de perder por 2-1 a manos de Alianza Universidad, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Sport Boys, en el partido válido por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el jueves 16 de octubre desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

