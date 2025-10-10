En medio del receso de la Liga 1 por la fecha FIFA de octubre, donde la Selección Peruana enfrentará este viernes a Chile, en Alianza Lima han aprovechado estos días para hacer una autocrítica interna por el mal momento que están atravesando en el Torneo Clausura, donde han quedado demasiado relegados en la lucha por el campeonato. Si contabilizamos la eliminación de la Copa Sudamericana ante la Universidad de Chile, los íntimos solo han ganado dos de sus últimos ocho encuentros.

Sin embargo, dentro del análisis que han hecho en Alianza Lima, más allá de lo deportivo, ha sido inevitable que no mencionen la labor del arbitraje en la Liga 1. Primero fue Fernando Cabada, administrador del club; luego Jorge Zúñiga, presidente de Aliancistas del Perú, principal acreedor de los íntimos; y recientemente Héctor Ordóñez, delegado de la institución.

En una entrevista con Ovación, Ordóñez cuestionó la idoneidad de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) a la hora de designar a los colegiados que deberían encargarse de impartir justicia en el torneo. Según su opinión, en Alianza Lima no están tranquilos con este tema.

“Lo de CONAR es sinceramente lamentable. El nivel de arbitraje no es óptimo y lo que te transmiten es peor, es una pena porque la realidad es que nosotros deberíamos estar tranquilos”, afirmó, dejando en claro que la labor de los árbitros solo transmite inseguridad.

Héctor Ordóñez es el actual delegado de Alianza Lima. (Foto: Facebook)

En esa misma línea, el delegado del cuadro de La Victoria criticó el mal uso del VAR, ya que en los últimos partidos solo ha dejado más dudas que certezas sobre su aplicación. “En el Perú, el VAR termina siendo un arma que complica y llena de dudas a todo el sistema fútbol, unos muy perjudicados y otros beneficiados, en el Perú ha sido nefasto”, añadió.

Por otro lado, Héctor Ordóñez valoró lo hecho por Alianza Lima a nivel internacional, donde, entre Copa Libertadores y Sudamericana, consiguieron disputar 18 encuentros a lo largo del 2025. No obstante, lamentó que eso supuso un fuerte desgaste en el plantel, no solo desde lo físico, sino también desde lo mental.

“Nunca un equipo peruano ha tenido una actividad internacional tan prolongada y obviamente siempre eso, hay que pagar un precio, no solo en el aspecto físico, también en el aspecto mental, también es una situación logística bastante fuerte, es un enorme desgaste”, aseveró.

Alianza Lima no pudo con Alianza Universidad en Huánuco, en su último partido antes del receso. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de perder por 2-1 a manos de Alianza Universidad, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Sport Boys, en el partido válido por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el jueves 16 de octubre desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.