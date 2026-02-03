Alianza Lima, tal cual sucedió en la temporada pasada, disputará la Fase 1 de la Copa Libertadores, y esta vez se medirá al club 2 de mayo de Paraguay. El primero de los dos duelos pactados se jugará este miércoles y existe mucho optimismo en el plantel blanquiazul, tras el agónico triunfo en Huancayo en el inicio del Torneo Apertura de la Liga 1.

Uno de ellos, antes de viajar a Asunción, fue el golero blanquiazul Guillermo Viscarra, quien recordó la campaña internacional de los íntimos de La Victoria, alcanzando la fase de grupos de la competición, dejando en el camino al mismo Boca Juniors de Argentina.

“Sin duda, para nosotros empieza una nueva ilusión en la Copa Libertadores. Es muy lindo poder disfrutar de una copa y esperamos avanzar de fase y luego meternos a la fase de grupos. Por ello, trataremos de empezar bien consiguiendo un buen resultado en Paraguay”, declaro el portero boliviano.

“Ya hemos demostrado que podemos hacer historia y nos vamos con ese objetivo”, añadió el también seleccionado nacional de su país, quien disputará en solo unas semanas el repeche mundialista ante Surinám.

Los convocados de Alianza Lima:





Arqueros: Alejandro Duarte, Ángel de la Cruz, Guillermo Viscarra y Fabrisio Mesías.

Alejandro Duarte, Ángel de la Cruz, Guillermo Viscarra y Fabrisio Mesías. Defensas: Mateo Antoni, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Marco Huamán, D’Alessandro Montenegro, Luis Advíncula, Jonathan García, Jhoao Velásquez, Rait Alarcón, Josué Estrada y Cristian Carbajal.

Mateo Antoni, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Marco Huamán, D’Alessandro Montenegro, Luis Advíncula, Jonathan García, Jhoao Velásquez, Rait Alarcón, Josué Estrada y Cristian Carbajal. Volantes: Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Eryc Castillo, Jesús Castillo, Jairo Vélez, Piero Cari, Geray Motta, Jean Archimbaud, Alessandro Burlamaqui y Pedro Aquino.

Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Eryc Castillo, Jesús Castillo, Jairo Vélez, Piero Cari, Geray Motta, Jean Archimbaud, Alessandro Burlamaqui y Pedro Aquino. Atacantes: Kevin Quevedo, Gaspar Gentile, Alan Cantero, Luis Ramos, Paolo Guerrero y Federico Girotti.

Alianza Lima jugará la ida este miércoles 4 de febrero desde las 7:30 p.m. en condición de visita, y cerrará la llave la siguiente semana en el mismo horario, pero en el estadio Alejandro Villanueva de Matute.

Cabe mencionar que el equipo ganador de la primera fase se medirá ante Sporting Cristal. Este nuevo enfrentamiento se realizará bajo la misma modalidad de ida y vuelta, sin el criterio del gol de visitante como doble en caso de paridad en el resultado global.

El último fin de semana, Alianza venció de visita a Sport Huancayo 2-1 con anotaciones de Paolo Guerrero y Alan Cantero. Por su parte, 2 de Mayo perdió por goleada de 5-1 ante Nacional de Asunción, despertando serias críticas al equipo.

La dirigencia blanquiazul ya inició la venta de entradas general para el choque ante 2 de mayo con precios que van desde los 27 nuevos soles hasta los 219. La expectativa es grande entre la hinchada íntima y se espera un lleno total.

