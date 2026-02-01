Mano Menezes empezó a marcar territorio. En su primera aparición pública como entrenador de la Selección Peruana, el técnico brasileño dejó mensajes claros sobre el camino que pretende trazar al frente de la ‘Blanquirroja’. Disciplina, orden y renovación fueron los ejes de una declaración que no pasó desapercibida y que forma parte de la entrevista exclusiva que Tele Deportes emitirá hoy a las 6 de la tarde.

El nuevo seleccionador fue directo al señalar que no permitirá conductas que afecten la imagen del fútbol peruano. “Una de las reglas fundamentales de los equipos ganadores es la disciplina. No podemos dejar que actos que no son correctos, manchen el fútbol peruano”, afirmó, en una frase que resume su filosofía y anticipa un cambio de tono respecto a procesos anteriores. Menezes entiende que sin reglas claras no hay proyecto que se sostenga en el tiempo.

En esa misma línea, el técnico subrayó la necesidad de proteger la historia y el prestigio de la selección. Para él, el respeto por la camiseta no es negociable y cualquier acto que se aleje de ese principio será evaluado con severidad. No se trata solo de ganar partidos, sino de construir una identidad que trascienda los resultados inmediatos.

Uno de los puntos más sensibles de su intervención fue la referencia al recambio generacional. Menezes reconoció que varios futbolistas están llegando al final de su ciclo en la selección, una realidad que —según explicó— debe asumirse con naturalidad si se quiere mirar al futuro con ambición. La renovación, dijo, no es un castigo, sino una necesidad deportiva.

El brasileño dejó entrever que este proceso será gradual, pero firme. La idea es abrir espacio a nuevos nombres sin romper de golpe la estructura del equipo, equilibrando experiencia y juventud. Un mensaje que apunta tanto a los referentes históricos como a los jugadores que buscan consolidarse en el ámbito internacional.

Estas primeras señales encajan con el perfil de Menezes, un entrenador acostumbrado a tomar decisiones complejas y a sostenerlas en el tiempo. Su experiencia en selecciones y clubes de alta exigencia aparece como uno de los principales respaldos para encarar un nuevo ciclo en un momento de transición para el fútbol peruano.

La entrevista completa, que será emitida esta tarde por Tele Deportes, permitirá conocer con mayor profundidad el plan del nuevo seleccionador y los plazos que maneja para la reestructuración del equipo. Por ahora, el mensaje ya está sobre la mesa: la era Mano Menezes comienza con orden, decisiones y una renovación que promete marcar un antes y un después en la Selección Peruana.

