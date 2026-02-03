Después de iniciar con pie derecho su camino en la Liga 1 2026, venciendo por 2-1 a Sport Huancayo en la ‘Incontrastable’, Alianza Lima espera hacer lo propio en la Copa Libertadores y así reeditar lo hecho en la temporada pasada, donde también empezaron su recorrido desde la Fase 1. Sin embargo, en la previa de su viaje para enfrentar a 2 de Mayo, Pablo Guede recibió una mala noticia respecto a la conformación de su plantel para la ida.

Según adelantaron en el programa Modo Fútbol, y que luego fue corroborado por el parte médico del club, Luis Advíncula y Luis Ramos presentan lesiones que les impide formar parte de la delegación que enrumbará hacia Paraguay. De esta manera, Guede tendrá que analizar otras opciones, sobre todo por el lado derecho donde el ‘Rayo’ iba a ser titular.

Hasta antes del partido contra Sport Huancayo ambos futbolistas estaban en óptimas condiciones. No obstante, después del 2-1 fueron evaluados al presentar molestias físicas y los exámenes médicos arrojaron malas noticias para el comando técnico.

Así pues, Luis Ramos fue diagnosticado con una distensión del recto femoral izquierdo; recordemos que el exatacante del América de Cali ingresó en la etapa complementaria. Luis Advíncula, por su parte, padece una sacroileítis, condición que le viene provocando dolores intensos en la parte baja de la espalda, glúteos y caderas.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Sport Huancayo, Alianza Lima volverá a tener actividad a mitad de semana cuando visite a 2 de Mayo, en el compromiso correspondiente a la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Este encuentro está programado para el miércoles 4 de febrero desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental Rio Parapití.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como Movistar TV, Claro TV y DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. También podrá ser visto en Argentina por FOX Sports y Telefe, y en Chile por Chilevisión. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

