LDU de Quito vs. Palmeiras se enfrentan este jueves 23 de octubre, en el choque válido por la semifinal (ida) de la Copa Libertadores 2025. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, donde los ecuatorianos quieren seguir haciendo historia ante un duro equipo brasileño que llega como favorito. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

LDU de Quito es una de las sorpresas de esta Copa Libertadores, logrando su primera semifinal desde 2008, edición en la cual alzó su único título en esta competición al vencer a Fluminense en la final. Será el tercer rival brasileño al cual LDU se enfrentará en esta instancia eliminatoria de la Copa, superando a Botafogo por un global de 2-1 en octavos de final y a Sao Paulo en cuartos con un global de 3-0.

Palmeiras llega firma a esta instancia de la Copa Libertadores, alcanzando las semifinales en cinco de las últimas seis ediciones del torneo. Su última vez fue en 2021, por lo que buscará volver a disputar el último partido del torneo, tras el envión anímico de superar a River Plate por un global de 5-2 en cuartos de final. Eso sí, el ‘Verdao’ perdió el pasado fin de semana por 3-2 ante Flamengo en el Brasileirao generando ciertas dudas.

Ambos equipos se enfrentaron en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2009, con LDU ganando como local por 3-2 y Palmeiras haciendo lo propio por 2-0 en casa. El equipo ecuatoriano ha ganado la mayoría de sus partidos como local ante rivales brasileños (20 triunfos, 4 empates y 7 derrotas), mientras que la caída mencionada ante el ‘Albo’ es una de los cuatro tropiezos de Palmeiras visitando Ecuador.

Lisandro Alzugaray podría ser titular luego de descansar el pasado fin de semana. El delantero de LDU de Quito ha anotado tres de sus cuatro goles en este torneo jugando como local. Por otro lado, un gol más de José López lo colocaría como el máximo artillero en esta Copa Libertadores. Es el atacante de moda en Palmeiras y flamante convocado a la Selección de Argentina.

Alejandro Cabeza es la única baja de LDU de Quito para este compromiso, mientras que Weverton, portero titular de Palmeiras, será una ausencia sensible para la visita tras sufrir una fractura en su mano. Por lo demás, ambos equipos llegan con lo mejor de su repertorio para ofrecer un buen partido.

¿A qué hora juegan LDU de Quito vs. Palmeiras?

El compromiso entre LDU de Quito vs. Palmeiras está programado para este jueves 23 de octubre desde la 7:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 8:30 p.m.; en México a las 6:30 p.m.; y en España a las 2:30 a.m. del viernes 24.

¿En qué canales ver LDU de Quito vs. Palmeiras?

LDU de Quito vs. Palmeiras se disputará en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, con la transmisión de ESPN para todo el territorio sudamericano, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿Dónde juegan LDU de Quito vs. Palmeiras?

