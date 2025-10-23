La Liga de Australia abrió las puertas para una nueva aventura de Piero Quispe. El volante peruano llegó a Sidney FC -en calidad de préstamo- desde Pumas, con el afán de tener minutos y, días después de su debut, contó sus impresiones. Con 24 años, pasa por el segundo equipo internacional en su carrera profesional, destacando también que arrancó como titular, aunque el resultado no fue el más esperado.

En primera instancia, Quispe reveló su sentir por este nuevo rumbo profesional en su corta carrera futbolística. “Estoy feliz en Australia, con mucha paz y tranquilidad y con ganas de dar lo mejor de mí para darle alegrías al equipo”, contó en diálogo con Radio Ovación.

“Lo tomé como un reto, es un gran reto en mi carrera, lo hablamos de buena manera con Pumas, mi representante y yo, y tomamos una buena decisión de venir a una liga bastante buena y estoy entrenando para dar lo mejor de mí”, contó el volante que aún pertenece a Pumas de México.

Por otro lado, Piero describió las cualidades del equipo y una de las razones por la que el DT optó por pedir su fichaje para esta temporada: “Es un equipo renovado en Sydney y nos estamos conociendo poco a poco, entrenando día a día para hacer lo que el ‘profe’ quiere en el campo”.

Piero Quispe también se refirió a la nueva etapa de la Selección Peruana. Habitual convocado en el proceso anterior, se refirió a su ausencia en el amistoso del mes de octubre ante Chile. Además, reconoció que la falta de continuidad fue uno de los factores para no ser considerado.

“Es una nueva selección de jugadores que lo están haciendo bien y voy a trabajar para el otro mes poder estar ahí. En esta no tuve continuidad porque solo estaba entrenando pero espero hacer las cosas bien en el equipo y ser convocado”, finalizó el también ex Universitario de Deportes.

¿Cómo fue el debut de Piero Quispe?

En su primera experiencia con el Sydney FC, Piero Quispe se estrenó oficialmente en la A-League, pero su presentación no pudo celebrarse con una victoria. A pesar de su esfuerzo por darle equilibrio al mediocampo, el equipo celeste terminó cayendo 2-1 ante el Adelaide United en condición de visitante, en el inicio del campeonato.

Durante el encuentro, el exjugador de Universitario de Deportes mostró destellos de su habitual criterio con el balón. Sin embargo, al Sydney FC le costó mantener el control del juego en la segunda mitad, donde los errores defensivos pesaron más que las buenas intenciones ofensivas. Definitivamente, toca mejorar.

Quispe, quien fue titular y se mantuvo en el campo hasta el minuto 80. El peruano participación activa en la construcción de juego, aunque las estadísticas reflejaron también la dificultad del mediocampista para adaptarse al ritmo del torneo: de 56 intervenciones, perdió la posesión en 13 ocasiones.

