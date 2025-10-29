Liga de Quito vs. Palmeiras se enfrentan este jueves 30, en el choque válido por la semifinal (vuelta) de la Copa Libertadores 2025. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Allianz Parque de Sao Paulo, donde los ecuatorianos sacaron una ventaja importante en la ida y los brasileños están obligados a remontar tres goles para seguir soñando con la final. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Palmeiras comenzará el partido de vuelta obligado a un resultado abultado. Si desea continuar con vida en el torneo, el ‘Verdao’ debe convertirse en el sexto club en la historia de la competición que remonta una desventaja de tres goles en una serie de eliminación directa.

A la derrota en la ida en Quito se le sumó un empate 0-0 ante Cruzeiro el último fin de semana, con lo cual Palmeiras registró tres partidos consecutivos sin ganar por primera vez desde agosto, pero hay que destacar que el conjunto brasileño ganó cuatro de sus cinco encuentros en casa en esta Copa Libertadores, aunque solo uno fue por un marcador que le permitiría remontar la serie (6-0 a Sporting Cristal).

Liga de Quito se encuentra a puertas de su segunda final en la historia de Copa Libertadores, y alzó el título en su única aparición en dicha instancia al superar a Fluminense en la tanda de penales. El conjunto ecuatoriano llega a este partido descansado luego de no ver acción el fin de semana en la Liga Pro.

Será la cuarta visita consecutiva de Liga de Quito, dirigido por Thiago Nunes, a suelo brasileño en esta competición, y perdió en dos de las tres anteriores, aunque su récord actual de cinco compromisos sin caer de visita brinda motivos de optimismo al exequipo de Paolo Guerrero.

José López es el máximo artillero de Palmeiras en Copa Libertadores con siete tantos; como detalles, el ‘Verdao’ ganó 15 de los últimos 16 partidos en los que el argentino anotó. Por otro lado, Gabriel Villamil fue la figura de Liga de Quito en la ida con un doblete, y cabe precisar que también le anotó a otro brasileño (Botafogo).

Palmeiras no sufrió bajas nuevas tras el encuentro de ida, mientras que el ‘Albo’ no contará para este partido con Bryan Ramírez luego de ser expulsado en Ecuador, mientras que Jeison Escobar y Lisandro Alzugaray podrían no ser parte de este choque por lesiones.

LDU se impuso 3-0 a Palmeiras en el duelo de ida. (Foto: CONMEBOL)

¿A qué hora juegan Liga de Quito vs. Palmeiras?

El compromiso entre Liga de Quito vs. Palmeiras está programado para este jueves 30 de octubre desde la 7:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 8:30 p.m.; en México a las 6:30 p.m.; y en España a las 1:30 a.m. del viernes 31.

¿En qué canales ver Liga de Quito vs. Palmeiras?

Liga de Quito vs. Palmeiras se disputará en el Allianz Parque de Sao Paulo, con la transmisión de ESPN para todo el territorio sudamericano, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿Dónde juegan Liga de Quito vs. Palmeiras?

