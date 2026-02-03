A pocas horas del choque de ida entre Alianza Lima y 2 de mayo, por la Fase 1 de la Copa Libertadores, el estratega blanquiazul ofreció algunos comentarios sobre el rival, y la dificultad que enfrentarán sus dirigidos en su debut internacional. El argentino mostró mucho respeto por los paraguayos en la previa del partido.

Además, el estratega de 51 años, aprovechó el breve diálogo con la prensa para destacar algunas virtudes como la efectividad, sobre todo cuando juegan en condición de local en el Estadio Río Parapití.

“Tranquilos. Vamos a jugar el partido y estamos bien. Sabemos que no es fácil, pero vamos a competir. Es un equipo muy duro, que no necesita generar mucho para tener situaciones del gol. Meten y defienden bien”, dijo en el Aeropuerto Jorge Chávez antes de partir a Asunción.

En esa línea, sentó su posición sobre un marcado favoritismo, tomando en cuenta la campaña internacional 2025 de Alianza Lima, lo refuerzos para esta temporada y sobre todo que el rival debuta en la competición.

“Está más que demostrado que en la Copa Libertadores nunca hay favoritos. Es un torneo totalmente diferente que se juega diferente”, dijo muy enfático Guedes.

Los blanquiazules llegan con la moral al tope, tras debutar con triunfo de visita sobre Sport Huancayo por el Torneo Apertura de la Liga 1. En tanto, el club 2 de mayo atraviesa una pequeña crisis de resultados, pues solo ha sumado 1 punto de 9 posibles en el torneo paraguayo.

Los blanquiazules debutaron con triunfo en la Liga 1. (Foto: Alianza Lima)

Cabe mencionar que el equipo ganador de la primera fase se medirá ante Sporting Cristal. Este nuevo enfrentamiento se realizará bajo la misma modalidad de ida y vuelta, sin el criterio del gol de visitante como doble en caso de paridad en el resultado global.

La dirigencia blanquiazul ya inició la venta de entradas general para el choque ante 2 de mayo con precios que van desde los 27 nuevos soles hasta los 219. La expectativa es grande entre la hinchada íntima y se espera un lleno total.

