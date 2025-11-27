Gustavo Costas vive días de ensueño en Avellaneda. El entrenador ha logrado devolverle la gloria internacional a Racing Club, ganando la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025, además de tener al equipo instalado en los cuartos de final del Torneo Clausura. Sin embargo, en medio de esta seguidilla de éxitos en su tierra natal, el técnico se dio un tiempo para mirar atrás. En una entrevista íntima, Costas repasó su carrera y, ante la pregunta obligada sobre el talento más grande que pasó por sus manos, sorprendió a la prensa argentina al no elegir a un compatriota, sino a un referente de Alianza Lima con quien compartió vestuario hace dos décadas.

El estratega, que lleva el fanatismo por la ‘Academia’ en la sangre, habló primero de su sentimiento por los colores que hoy defiende. Costas reafirmó que su vínculo con Racing va más allá de lo profesional; es una historia de amor que comenzó cuando era alcanzapelotas, siguió como jugador y capitán, y hoy lo consagra como el DT multicampeón que siempre soñó ser.

“Siempre soñé con ser jugador de fútbol. Me encantó jugar en Racing. Yo amo a Racing”, confesó con emoción. Su deseo trasciende su propia figura y se proyecta en su familia: “Sueño con mi hijo jugando en el club. Sí, cómo canta las canciones. Me encantaría. Ya me gusta que sean hinchas de Racing como yo, que piensen en Racing antes que en uno mismo”.

Gustavo Costas le ganó el duelo a Marcelo Gallardo en octavos de final (Foto: Getty Images)

Sobre su futuro cuando decida retirarse del banquillo, Costas dejó una frase que pinta de cuerpo entero su humildad y pasión. “¿Cómo me veo en un par de años? Acá, en la tribuna; nunca me gustó mucho ir a la platea. Volvería a la popular, me encantaría, es mi sueño”, destacó en entrevista con ESPN.

Pero el momento cumbre de la charla llegó al hablar de fútbol puro. Al ser consultado sobre quién fue el mejor jugador que dirigió en su extensa carrera, muchos esperaban el nombre de alguna figura actual de su Racing campeón o de algún crack de sus pasos por Arabia o Ecuador. Sin embargo, su respuesta fue tajante y tuvo acento peruano.

“Sin duda Farfán, a él yo le decía de todo”, sentenció Costas, refiriéndose a Jefferson Farfán. El técnico recordó con nostalgia y admiración aquella etapa en Alianza Lima entre 2003 y 2004, donde juntos lograron el bicampeonato nacional, forjando una relación que fue de menos a más.

El argentino rememoró que, en aquel entonces, la ‘Foquita’ era apenas un adolescente con un talento desbordante y una personalidad compleja. “Y él era un pibe, un pibito. Era un pibe, tenía 18 años”, explicó, contextualizando la inmadurez propia de la edad que tenía el delantero en sus inicios.

Jefferson Farfán celebrando su título. (FOTO: ROLLY REYNA / EL COMERCIO)

Costas reveló una anécdota que ilustra la confianza que se tenía Farfán desde joven. “Me peleaba con él, pues ya pensaba que él era Maradona”, contó entre risas. Esa rebeldía que a veces generaba roces en los entrenamientos, era la señal inequívoca de que estaban ante un ‘distinto’.

El DT también recordó la presión mediática que sufría el joven atacante. “Y bueno, cuando llego a Alianza, él estaba, ya había jugado en Primera, no hacía un gol ¿Viste cómo son los periodistas? Cuando no hace un gol, ya lo matan”, señaló, criticando la impaciencia del entorno en aquel momento.

Finalmente, Costas cerró su elogio validando su ojo clínico. Pese a las críticas iniciales, él sabía lo que tenía en el plantel. “Pero tenía unas condiciones espectaculares. La verdad que para mí fue un jugador totalmente distinto”, concluyó, ratificando que, para él, la versión joven de Farfán en Alianza Lima supera a cualquier otro futbolista que haya tenido bajo su mando.

