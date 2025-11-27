Hernán Barcos apunta a ser protagonista del próximo mercado de pases. Tras confirmarse que no seguirá en Alianza Lima para la temporada 2026, el delantero argentino ha decidido estirar un año más su carrera profesional, considerando su vigencia y el rol que aún puede cumplir en el fútbol. De hecho, la decisión la había tomado a principios de año y la confirmó en plena Copa Sudamericana, cuando fue entrevistado en Ecuador previo a la visita a Universidad Católica, asegurando que jugaría un año más y luego pensaría en retiro. Claro, en aquel momento su mente estaba puesta en hacerlo de blanquiazul pero esto ya no se dará.

El atacante de 41 años, pieza clave en el último bicampeonato de los íntimos, culmina su vínculo con el club blanquiazul a fin de año. Aunque había expectativa, sobre todo de parte de los hinchas, por una posible renovación, ambas partes optaron por poner fin al ciclo, dejando abierta la puerta para que el ‘Pirata’ continuara su camino en otras instituciones, incluso si se trata de otro equipo de la Liga 1.

Según la información de Denilson Barrenechea, quien sigue el día a día de Sporting Cristal, Barcos fue ofrecido al cuadro celeste, que busca reforzar su zona ofensiva y que ve en él una alternativa de experiencia y con efectividad comprobada en el torneo local. Irven Ávila está a punto de renovar, pero el brasileño Felipe Vizeu -quien tiene contrato por un año más- no ha convencido en este semestre.

“Hernán Barcos fue ofrecido a Sporting Cristal. Hubo conversaciones. De momento no hay avances”, fue la información que publicó el periodista en X (antes Twitter). Eso sí, esta opción está supeditada al futuro del cuadro de La Florida en los play-offs, donde precisamente enfrentará a Alianza Lima en busca del pase a la final contra Cusco FC, por el cupo a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

Hernán Barcos fue ofrecido a Sporting Cristal. (Foto: @gec)

Eso sí, no sería el único club donde podría recalar el ‘Pirata’. Sport Boys también se encuentra evaluando seriamente la posibilidad de sumar a Hernán Barcos para el 2026. “Hernán Barcos fue ofrecido a Sport Boys. De no continuar en Alianza Lima, el equipo porteño comenzaría a hablar con el jugador. Aún no hay nada formal, pero el equipo rosado ve con buenos ojos al delantero que desea jugar en la capital”, apuntó Rodrigo Robles, periodista de Ovación.

Un punto a tomar en cuenta es que Barcos, junto a su familia, están instalados hace cinco años en Lima, además de que desarrollaron otros negocios en paralelo al fútbol en la capital, por lo cual seguir en esta ciudad sería su prioridad. Por ello, ambos ofrecimientos toman sentido y el delantero tendrá que evaluar su futuro en los próximos días, sin perder el foco en los play-offs, que será su despedida de La Victoria.

Más allá de las alternativas, el ‘Pirata’ ha decidido no brindar ninguna declaración al respecto hasta el momento. Se espera que Alianza Lima pueda informar de manera oficial y hacer una despedida a lo grande a uno de sus máximos referentes y su goleador histórico extranjero una vez terminado el torneo. De hecho, los hinchas se han expresado en redes sociales mostrando su apoyo al delantero.

Durante su estadía en Alianza Lima, el ‘Pirata’ disputó 142 partidos oficiales con la camiseta blanquiazul, sumando 62 goles y repartiendo 24 asistencias. Este año, Barcos jugó 44 partidos entre Liga 1 y torneos internacionales, en los que anotó 14 goles y dio cinco asistencias. Es decir, sigue vigente y su futuro podría llevarlo a otro equipo de la Liga 1, precisamente de Lima o Callao. Veremos.

Hernán Barcos tiene otros negocios en paralelo al fútbol por lo que apostaría por quedarse en Lima. (Foto: GEC)

