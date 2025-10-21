Racing Club vs. Flamengo se enfrentan este miércoles 22 de octubre, en el choque válido por la semifinal (ida) de la Copa Libertadores 2025. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, donde los brasileños quieren sacar ventaja para disputar la vuelta en Argentina ante la ‘Academia’. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Racing sabe lo que es ganarle a equipos brasileños a nivel internacional y quiere volver a dar el golpe en la Libertadores. El año pasado, el conjunto de Avellaneda eliminó a Athletico Paranaense, Corinthians y Cruzeiro en su camino hasta el título de la Sudamericana, y ahora buscará un buen resultado en Río de Janeiro para volver con ventaja a Argentina.

La ‘Academia’ llegó a semifinales después de dejar en el camino a Peñarol en los octavos de final y tras vencer a Vélez Sarsfield en cuartos de final. Previamente, el equipo argentino había hecho una gran fase de grupos, lo que le permitió obtener ventaja de localía en todos sus cruces hasta la gran final.

En cuanto al torneo local, los dirigidos por Gustavo Costas ganaron sus últimas dos presentaciones (1-0 a Aldosivi y 3-1 a Banfield) y se acomodaron en la tabla del Torneo Clausura. Aunque, claro está, el principal objetivo es la Copa Libertadores y este miércoles buscará dar el primer paso rumbo a la final.

El posible once de Racing sería con Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Santiago Solari, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Tomás Conechny o Duván Vergara; ‘Maravilla’ Martínez.

Flamengo, por su parte, ha tenido una Libertadores con altibajos y ha sufrido para llegar a esta instancia de la mano de Filipe Luís. El ‘Mengao’ quedó segundo en el Grupo C, con la misma cantidad de puntos que el líder LDU, y por ese motivo tuvo que definir todas sus series de visitante. En octavos, derrotó a Inter y luego dejó en el camino a Estudiantes por penales gracias a una gran actuación de Agustín Rossi, en cuartos de final.

En su último partido, el ‘Fla’ venció 3-2 a Palmeiras por el Brasileirao y alcanzó al ‘Verdao’ en la cima del campeonato con 61 unidades. Su posible once sería con Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Danilo, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro y Samuel Lino.

¿A qué hora juegan Racing vs. Flamengo?

Racing vs. Flamengo está programado para este miércoles 22 de octubre desde las 7:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 8:30 p.m.; en México a las 6:30 p.m.; y en España a la 2:30 a.m. del jueves 23.

¿En qué canales ver Racing vs. Flamengo?

Racing vs. Flamengo se disputará en el Estadio Maracaná de Rio de Janeiro, con la transmisión exclusiva de ESPN para todo el territorio peruano, disponible en servicios de paga como Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, entre otros, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿En dónde juegan Racing vs. Flamengo?

TE PUEDE INTERESAR