Racing vs. Vélez se ven las caras este martes 23 de septiembre, en partido válido por los cuartos de final (vuelta) de Copa Libertadores. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Cilindro de Avellaneda, donde la ‘Academia’ parte con ventaja tras ganar 1-0 en Liniers. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Racing Club tiene la ventaja en la eliminatoria tras ganar 1-0 en la ida en Liniers el martes pasado. Ese triunfo forma parte de una racha de tres victorias consecutivas para el cuadro de Avellaneda, que también viene de ganar por 2-0 a Huracán de visita en la Liga Profesional Argentina. Ojo, Racing ha dejado su portería imbatida en cada uno de los tres triunfos, y si mantiene la tendencia se meterá entre los cuatro mejores del certamen de clubes más importante de Sudamérica.

Vélez Sarsfield, por su parte, logró recuperarse de la derrota ante Racing en la ida de esta llave con una victoria por 2-1 ante San Martín de San Juan fuera de casa. Ese triunfo extendió el buen momento del conjunto de la ‘V’, con seis victorias en los últimos diez compromisos. Incluso el rendimiento de Vélez fuera de casa ha sido positivo, ya que suma cuatro partidos sin sufrir derrotas. Una situación que tendrá que repetir para soñar con las semifinales de la Copa.

¿A qué hora juegan Racing vs. Vélez?

El compromiso entre Racing vs. Vélez está programado para este martes 23 de septiembre desde las 5:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 7:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 6:00 p.m.; en México a las 4:00 p.m.; y en España a las 0:00 horas del miércoles 24.

¿En qué canales ver Racing vs. Vélez?

El partido entre Racing vs. Vélez se disputará en el Estadio Cilindro de Avellaneda, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿Dónde juegan Racing vs. Vélez?

