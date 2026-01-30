Sporting Cristal, luego de vencer a Alianza Lima y caer ante Cusco FC en los playoffs de 2025, alcanzó su boleto para la fase 2 de la Copa Libertadores de esta temporada, en la que deberá superar dos rondas para meterse a la ronda de grupos. Su rival saldrá precisamente del choque entre los blanquiazules y el club 2 de mayo de Paraguay, los mismos que se enfrentarán desde la próxima semana.

La noticia que ha sorprendido, incluso a los hinchas celestes, es que para su partido en condición de local, ante uno de los mencionados clubes, no se jugará en el Estadio Nacional ni en el Alberto Gallardo, sino en el Estadio Miguel Grau del Callao.

A través de su portal oficial, la Conmebol informó sobre el cambio de escenario para esta definición, donde Cristal será anfitrión en el partido de vuelta. El choque está programado para el martes 24 de febrero desde las 7:30 p.m..

Según trascendió, desde la dirigencia bajopontina no se descarta optar por el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, en caso de que Alianza Lima no avance a la segunda ronda de la competición internacional y no enfrente a Sporting Cristal.

En competencias internacionales esta sería la segunda vez que los celestes juegan por Copa Libertadores. Antes, en 2013, venció por 1-0 a Palmeiras con anotación de Irven Ávila, quien aún se encuentra en el plantel que dirige Paulo Autuori.

Sporting Cristal jugó en 2013 en el Callao por Libertadores. (Foto: Conmebol)

Cabe mencionar que Cristal ya había hecho noticia en las últimas horas con respecto a su localía en la Liga 1, pues confirmó al Estadio Alberto Gallardo, como escenario del partido por la fecha 4 del Torneo Apertura ante Universitario de Deportes.

Este tipo de partidos, con gran tradición e historia, solían jugarse en el Estadio Nacional, el mismo que no estaría disponible para la fecha del encuentro.

Además, desde el Rímac ven con buenos ojos jugar en el Gallardo por la presión favorable que se puede ejercer sobre el rival por la cercanía de las tribunas.

TE PUEDE INTERESAR



