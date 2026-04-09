Universitario de Deportes debutó ante Deportes Tolima, por la fase de grupos de la Copa Libertadores, con un empate sin goles, que siempre es importante en condición de visita, pues el encuentro de jugó en Ibagué, Colombia. Sin embargo, este encuentro dejó a un lesionado que estará de para por algunas semanas.
Se trata del polifuncional futbolista Martín Pérez Guedes, quien sufrió un desgarro y quedó descartado para el segundo partido copero de la ‘U’ ante Coquimbo Unido de Chile.
Según confirmó el periodista Gustavo Peralta en L1 MAX, el argentino no será parte de la convocatoria para el siguiente encuentro de los cremas y se esperan noticias sobre la dimensión de la lesión para determinar una fecha exacta para su regreso.
Según pudo conocer este medio, su lugar sería ocupado por el brasileño Miguel Silveira, quien es del agrado del entrenador Javier Rabanal y en los últimos encuentros se ha ganado minutos con buen despliegue y juego.
El partido entre Universitario y Coquimbo Unido está programado para este martes 14 de abril en el estadio Monumental desde las 9:00 p.m. (hora peruana) y se espera una importante cantidad de público.
Cabe mencionar que, en el otro partido de la primera fecha del grupo B, Coquimbo y Nacional de Montevideo empataron 1-1 en el estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.
En la última campaña internacional de los cremas, alcanzaron los octavos de final de la Copa Libertadores en 2025, luego de compartir grupo con River Plate, Barcelona de Guayaquil e Independiente del Valle.
Su participación culminó, luego de ser eliminados por Palmeiras con un marcador global de 4-0. Posteriormente, el club de Sao Paulo disputaría la final del torneo, perdiendo ante Flamengo.
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