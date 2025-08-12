Alianza Lima vs. U. Católica se enfrentan en el compromiso válido por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 en el estadio Alejandro Villanueva. ¿A qué hora juegan? El duelo está programado para las 7:30 p.m., según el horario de Perú, Colombia y Ecuador; con una hora más en países como Chile, Bolivia y Venezuela; y con dos horas más en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay.

Alianza Lima llega a esta partido luego de haber eliminado a Gremio en la ronda de playoffs, tras imponerse 2-0 de local e igualar 1-1 de visita. En el torneo local, sumó dos victorias y dos empates. En cuanto al partido ante los ecuatorianos, podría marcar el debut copero de Gianfranco Chávez.

U. Católica, por su parte, llega a esta instancia luego de quedar como líder del grupo B, por encima de Cerro Largo de Uruguay, Vitória de Brasil y Defensa y Justicia de Argentina. En el torneo ecuatoriano, acumula cinco partidos sin perder y se ubica octavo en la tabla de posiciones.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. U. Católica en el Perú?

De acuerdo a la programación de la Copa Sudamericana, el partido entre Alianza Lima vs. U. Católica está pactado para disputarse este miércoles 13 de agosto a partir de las 7:30 p.m. desde el Estadio Alejandro Villanueva. Cabe recordar que este compromiso corresponde al duelo de ida de octavos de final.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. U. Católica en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario para ver el duelo entre Alianza Lima vs. U. Católica es a las 8:30 de la noche del mismo día, en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Yersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 7:30 p.m.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. U. Católica en España?

En España, Alianza Lima vs. U. Católica, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, está pactado para iniciar a las 2:30 a.m. del día siguiente, jueves 14 de agosto. Los hinchas de ambos clubes en territorio español pueden conectarse a esa hora para ver el partido.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. U. Católica en Argentina?

En Argentina, la hora de inicio entre Alianza Lima vs. U. Católica está programado para las 9:30 p.m. del mismo día. Los hinchas de ambos equipos en suelo argentino podrán estar al tanto de este compromiso mediante la página web de Depor.

