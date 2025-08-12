La final de la Copa Sudamericana 2025 podría jugarse en el Estadio Nacional de Lima. Si bien en principio la Conmebol había designado el escenario de dicho compromiso para el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz, las autoridades bolivianas no han complido con las fechas pactadas y la logística pauteada para demostrar que su escenario está en condiciones de albergar un partido de tal magnitud. Por ello, el plan B de la máxima autoridad sudamericana es nuevamente Lima, tal como en la Copa Libertadores 2025, donde la final se disputará en el Estadio Monumental.

“Hablé con alguien de Conmebol y me dijo que está muy difícil que levanten las observaciones al estadio de Santa Cruz. En Conmebol están listos para activar el plan del Estadio Nacional”, adelantó el periodista Gustavo Peralta en el programa Hablemos de MAX.

De hecho, también aseguró que la visita de Alejandro Domínguez, máxima autoridad de la Conmebol, al Perú para visitar el Estadio Monumental, fue aprovechado por las autoridades del IPD para que el Estadio Nacional sea la sede elegida para la final de la Copa Libertadores, pero la decisión ya estaba tomada.

El Estadio Monumental de Ate volverá a ser escenario de la final de la Copa Libertadores, tal como ocurrió en 2019 con el duelo entre River Plate y Flamengo. (Foto: Universitario)

“Pero lo que sí quedaron es que esté todo listo para que el Nacional sea sede de la final de la Sudamericana si se le quitan a Santa Cruz de la Sierra”, agregó el periodista. De esta manera, Perú podría albergar las dos finales de los dos torneos más importantes de Sudamérica y con dos equipos peruanos todavía en carrera en octavos de final: Alianza Lima y Cienciano del Cusco.

Eso sí, el IPD tiene reservado el Estadio Nacional del 15 al 18 de noviembre para un evento musical. Esta programación compromete directamente la disponibilidad del recinto, ya que la final está pactada para el 22 de ese mismo mes.

A ello se suma que, en esa misma fecha, está programada también la ceremonia inaugural de los Juegos Bolivarianos, lo que tensiona aún más la logística y la planificación. Según fuentes cercanas al IPD, ya se evalúan soluciones alternativas.

Entre las opciones contempladas figura el traslado de la inauguración de los Juegos Bolivarianos al Estadio de San Marcos o al Estadio Atlético de la Videna, en San Luis, lo que permitiría dejar libre el Nacional para uso exclusivo del fútbol sudamericano.

La cantante colombiana Shakira cantará en noviembre en el Estadio Nacional, muy cerca de la fecha de la final de la Copa Sudamericana. (Foto: AFP)

